Hentesek tragédiája - három év letöltendőt kapott a férfi, aki karambolozott a 83-ason

Drámai felvétel – A vádlott mögött az özvegyek, akik a férjüket veszítették el a balesetben. Fotó: Mészáros Mátyás

Az özvegyek által állított emlékmű a 83-as főúton ma is hirdeti a szörnyű pillanatot: 2016. január 15-én egy személygépkocsi vezetője három utasával már nagyon haza akart érni, előzött, szabálytalanul; rosszul mérte fel a távolságot is, a sofőr visszarántotta a kormányt, emiatt azonban az autó kormányozhatatlanná vált, fának ütközött, s még másik két kocsit is veszélybe sodort a manőverrel.Drámai a baleseti jegyzőkönyv: hárman a helyszínen elhunytak, a sofőrt kritikus állapotban szállították kórházba, a két másik autóból pedig további két sérültet emeltek ki, akikről utóbb kiderült, ma-radandó egészségkárosodást szenvedtek.A bíróság tegnap mondta ki az ítéletet: a vétkes sofőr három év fogházbüntetést kap, ezt le kell ülnie, de a büntetés fele után feltételesen szabadulhat. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és a védője is fellebbezett, az ügyész tudomásul vette az ítéletet.Az áldozatok negyven-, negyvenkettő és ötvenhárom évesek voltak. Férjek, apák, családfenntartók.A gyász terhe alatt telt ennek a pernek minden pillanata. Nem ez volt az első tárgyalási nap, hiszen a tanúk meghallgatása mellett a szakértők véleménye is fontos volt. Például az, hogy túlélték volna-e a balesetet az utasok, ha be vannak kötve. A válasz: nem. Hogy az egészségében megrendült vádlottat tudja a büntetés-végrehajtás fogadni, ha letöltendőt kap? A válasz: igen, kórházi körülmények között is le tudja ülni a büntetését.A fő kérdés mégis az volt, hogy születhet-e olyan ítélet, amely nem megtorolni, hanem megelőzni akar. Hogy több ilyen baleset ne történjen. Márpedig több tízezren vannak a megyében most is, akik – ahogy ők – hétről hétre ezer és ezer kilométereket utaznak a munkába, majd onnan haza a családjukhoz. A bíróság hangsúlyozottan erre törekedett, vagyis az előbb említett célt kívánta elérni a hároméves büntetés kiszabásával.Az ítélethirdetés előtt a vádlott ügyvédje a pert végigkövető özvegyekhez fordult: bejelentette, hogy védence megkapta az osztrák biztosítótól a rokkantnyugdíját, ebből pedig egy-egy millió forintot tud és szeretne adni nekik. A tárgyalótermen kívül az asszonyok azt válaszolták nekünk: „Nem fogadjuk el, ez a pénz nem hozza már vissza a férjeinket." Az áldozatok negyven-, negyvenkettő és ötvenhárom évesek voltak. Férjek, apák, családfenntartók.Aznap (is) 437 kilométert kellett volna megtenniük hazáig, a vádlott ebből 350-et már levezetett, több emléke azonban nincs. A teher élete végéig rajta marad. Meghalt miatta három ember. Egy nüanszon múlott, mondja a védője, de ebben a perben már nincs hely a „ha"-nak és „volná"-nak. Még akkor sem, ha a közlekedési szakember azt mondja, azt a bizonyos előzést, amelyet a záróvonal ellenére elkezdett a vádlott, be is tudta volna fejezni. Nem kellett volna elrántania a kormányt, s akkor nincs a... De sajnos van.A per a Győri Törvényszéken folytatódik másodfokon.