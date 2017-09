Hegesztik, majd betolják az új győri Mosoni-Duna hidat - fotók

Most a parton hegesztik és festik a 395 méter hosszú műtárgyat, jövőre naponta 5000 jármű használja majd, tehermentesítve a belvárost - többek közt erről beszélt szerdán Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.A híd a hatodik leghosszabb lesz Magyarországon. Most a parton áll, hivatalos nevén a hídépítési szerelőtérben hegesztik, festik és a segédjáromot készítik el, mely a betoláshoz kell majd. „Szeptember második felében helyére kerülhet" - mondta a fejlesztési biztos.Érdekesség, hogy ezer tonnás hidraulika nyomja majd a víz felé körülbelül két hétig, míg helyére kerül, de ezt sok tényező, még a szélsebesség is befolyásolja – erős szélben ugyanis nem lehet mozgatni. Összesen 1038 méternyi cölöpöt tesznek le hozzá, 4300 köbméter vasbetont dolgoznak be, s 2000 tonna acélt használnak az ívhídhoz, amelynek egyik felén kerékpárutat, a másikon pedig járdát alakítanak ki.