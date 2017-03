Házkutatással indult az Audi éves beszámolója - fotók

Kereszttűzben az Audi vezetői.

Peter Kössler az Audi Hungaria Zrt igazgatótanácsának elnöke, dr. Knáb Erzsébet személyügyekért felelős igazgatótanácsi tag és Axel Schifferer, pénzügyekért felelős igazgatótanácsi tag tartja a szűkebb tájékoztatót, ahol már az Audi Hungaria a téma.Peter Kössler foglalja össze 2016-ot számokban: izgalmas, sikeres évet zártunk, mondja.Motorgyártás: 1 millió 926 ezer 638 darab. Tény: itt is nyomokat hagytak a külső hatások, idén nem döntöttek rekordot. Kilenc motorcsalád, napi 8800 motor. Munkatársi szám: 6000. Vevők - konszern telephelyek száma: 32. A motorok 58 százaléka az Audihoz kerül.Járműgyártás: 122 ezer 975 autó készült Győrben. Ez kevesebb, mint 2015-ben (akkor 159.842 volt), fő oka a termékváltás, s persze a világban zajló események itt is nyomot hagytak. Napi 660 autó készül, 4 ezer győri munkatárssal; 63 országba szállít terméket az Audi Hungaria. 36 százaléka Európába kerül, 24 százalék az USÁ-ba.Árbevétel: 7.136 milliárd euró. Ez jó eredmény öt év távlatában. De 2015-ben 7906 milliárd euró volt. Ez a járműgyártás csökkenésével van szoros összefüggésben. Adózás előtti eredmény: 350 millió euró. Beruházások: 8309 milliárd eurót ért el 2016-ban. Tavaly 302 millió eurót fordítottak a győri telephelyre. Szériabeszállítók száma: 85 magyar cég. A VW Konszernek pedig 163 magyar cég szállítja a termékeit. Közvetlenül és közvetve 30 ezer embernek biztosít megélhetést. 11.631 munkatárs dolgozik az Audi Hungariánál.983 gyakornok dolgozik a győri Audiban, ami mutatja, hogy az oktatásban is jelentős szerepet vállal a vállalat. Kössler külön kitér az E-kompetenciaközpontra, ahol már a sorozatgyártásra készülnek fel. A villamos motor jelentheti Győr jövőjét - ezt korábban megírtuk.2017-ről pedig: Audi RS 3 Limousine sorozatgyártása, munkatársak képzése a Q3 gyártásához, szerszámgyár bővítése, a motorfejlesztő központ bővítése.Peter Kössler nem tért ki ugyan a bónusz kérdésére, de mi rögtön kapunk a kérdezés jogán: Mennyi bónuszra készülhetnek a magyar munkatársak? Dr. Knáb Erzsébet mondja a választ: - Kérdésében igazodunk a kornszern arányaihoz: 2016-ban a munkabér 0,845 százalékával számolhatnak a magyar munkatársak. Íme a válasz, amelyre tudjuk, több ezren vártak.A sajtóbeszélgetés további részleteit a Kisalföld csütörtöki és pénteki számában olvashatják.Menthetetlenül a dízelbotrány lett a főszereplő, mert bár jött több kérdés a kínai piacra, az elektromos motorokra, az önvezető autókra vonatkozóan, de vissza-visszatért ez a kérdés. Stadlernek szegezik neki:- Van házkutatás önnél, a magánlakásában?- Reggel fél nyolctól itt vagyok, dolgozom. A feleségem eddig nem hívott fel. A sajtótájékoztató második fele már az Audi Hungariát érinti, az Audi központjában, új helyszínen lesz, ahol egyébként a házkutatás is van (volt). Onnan folytatjuk - kis szünet után - a tudósítást.

Sajtótájékoztató Ingolstadtban.

A házkutatásra vonatkozik természeten az első:- Véletlen, hogy épp mostanra időzítették? A dízelbotrány kapcsán a személyügyi konzekvenciáról mit lehet tudni?- A házkutatás időpontját nem kommentálhatom, mondja Stadler. Fontos, hogy tisztázzuk a tényállást. A személyügyi konzekvenciákról: a műszaki fejlesztésben voltak változások, a legfelsőbb szinten és lejjebb is, erről írt korábban a világsajtó. Ezeket sem szeretném ennél bővebben kommentálni.A Brexitre is rákérdeztek az újságírók:- Miben bíznak, milyen megállapodást köt Nagy-Britannia az Európai Unióval?- Tiszteletben tartjuk a brit emberek döntését. Javaslatot nem tehetek, hogy milyen megállapodásra jussanak az érintett felek. Az biztos, hogy 2016-ban jól mentek ott is a hajóink.- A legújabb nyomozás mit jelent az ön igazgatósági pozíciójában?- Személy szerint is síkra szálltam, hogy feldolgozzuk ezt a problémát. Semleges fél végezte a vizsgálatokat, rám vonatkozóan is. Hogy velem kapcsolatban ez mit jelent, arra nem kívánok reagálni.Tovább feszegetik a mai házkutatás és Martin Winthernkorn elmaradt felelősségre vonását a sajtó munkatársak. Hazudtak-e önnek a munkatársai? - teszik fel újból Stadlernek a kérdést.- Attól, hogy többször elmondom ugyanazt, még nem tudok újat mondani. Bocsássák meg, de nem tudok mást tenni.A dízelválság még nem küzdöttük le, de az új termékek és technológiák már készülőben vannak. Óvatosan bizakodók vagyunk. De minden idők legnagyobb szakadása volt ez a válság - ismeri el Stadler. A jövőben is gázt adunk - zárja az igazgatótanács elnöke. Jöhetnek még a kérdések.

A dízelbotrány még egyszer nem fordulhat elő, mondja az Audi igazgatótanácsának elnöke. A jog, az erkölcs a legfontosabb mérce, teszi hozzá, majd részletesen beszámol, hogy az érintett motorokkal kapcsolatos kötelezettségeikkel hol állnak. Ami számunkra fontos információ, hogy minden harmadik vevő Q-s autót vásárol az Auditól, s mint tudjuk, 2018-tól Győrben gyártják majd a Q3-ast.88 ezer emberrel vágunk neki a jövőnek, a dízelválságból kilábalunk, folytatja Stadler, aki bejelenti, hogy átlagosan 3510 euró átlagos bónuszt kap az említett, csaknem 90 ezer munkatárs. Strotbek a számokkal veszi át a szót: 2016-os év megbízható év volt. Világszinten 3,6 százalékkal nőtt az Audi eladása, az Egyesült Államokban 4 százalékkal. Kínában 3,6 százalékkal nőtt a kiszállítás. Sokan vettek Q3-ast, ez sem érdektelen számunkra.Árbevételben rekordot ért el az Audi: 59,3 milliárd euróval. A költségek ugyanakkor, a dízelbotrány és a Takata-légzsákok miatt nőttek. Az egyedi hatások következménye következménye, hogy az operatív eredmény 3 milliárddal kisebb lett tavaly, mint 2015-ben. Strotbek beszámolójának lényege, hogy az Audi előre menekül. Bővítik a modellek palettáját, digitalizációba fektetnek, de meghúzzák a nadrágszíjat például az utazásoknál is - ott tizenöt százalékkal kevesebbet költöttek.A nyereség elérése a fő szempont, ebben semmi meglepő nincs. Stadler veszi át ismét a szót, az új márkákról beszél. Megjelenik a Q3-as új nemzedéke, amelyet Magyarországon fogunk gyártani - mondja az igazgatótanács elnöke. Természetesen nem ez az egyetlen új márka, de a mi fülünk hadd hallja meg leginkább ezt. Egyre inkább villamosít az Audi, jelenti be Stadler, s mivel az elektromos motorokat az Audinak Győr szállítja, ez is fontos mondat. Mint ahogy az is, hogy a nevesített cél, hogy minden harmadik Audit elektromos motorral szerelnek fel. A környezetvédelem kapcsán is kiemeli Győrt - a napelemes rendszert mutatja be a világnak.Két ütemben tartott szerdán sajtótájékoztatót az Audi Ingolstadtban, az elsőn az AG eredményeiről számol be Rupert Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke, illetve Axel Strotbek pénzügyi igazgató. Ezt követően az Audi Hungaria tart kerekasztal-beszélgetést a sajtó munkatársai számára. Munkatársunk a helyszínről jelentkezik.Az Audi AG sajtótájékoztatója előtt végigsöpört a hír: a német rendőrség házkutatást tart az Audi központjában. A sajtótájékoztató ettől az épülettől alig harminc méterre van. A sajtótájékoztatón is ezzel kezdik, hogy a müncheni és a stuttgarti ügyészség indított vizsgálatot. "Teljes mértékben együttműködünk, legnagyobb érdekünk, hogy a tisztázásban részt vegyünk. Ennek ellenére a lezárt üzleti évre összpontosítsunk. Kihívásokkal teli év volt - dízelbotrány, pénzpiacok, politikai változások. Nem elvesztegetett év volt. Komoly előrelépést tettünk: 2025 új termékekkel készülünk" - mondta Stadler.A sajtótájékoztatóról szóló tudósítást a legfontosabb számokkal folytatjuk.