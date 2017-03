Házkutatással indult az Audi éves beszámolója

11.07 - Bizakodnak



A dízelválság még nem küzdöttük le, de az új termékek és technológiák már készülőben vannak. Óvatosan bizakodók vagyunk. De minden idők legnagyobb szakadása volt ez a válság - ismeri el Stadler. A jövőben is gázt adunk - zárja az igazgatótanács elnöke. Jöhetnek még a kérdések.



11.04 - Minden harmadik vevő Q-s autót vásárol



A dízelbotrány még egyszer nem fordulhat elő, mondja az Audi igazgatótanácsának elnöke. A jog, az erkölcs a legfontosabb mérce, teszi hozzá, majd részletesen beszámol, hogy az érintett motorokkal kapcsolatos kötelezettségeikkel hol állnak. Ami számunkra fontos információ, hogy minden harmadik vevő Q-s autót vásárol az Auditól, s mint tudjuk, 2018-tól Győrben gyártják majd a Q3-ast.



88 ezer emberrel vágunk neki a jövőnek, a dízelválságból kilábalunk, folytatja Stadler, aki bejelenti, hogy átlagosan 3510 euró átlagos bónuszt kap az említett, csaknem 90 ezer munkatárs. Strotbek a számokkal veszi át a szót: 2016-os év megbízható év volt. Világszinten 3,6 százalékkal nőtt az Audi eladása, az Egyesült Államokban 4 százalékkal. Kínában 3,6 százalékkal nőtt a kiszállítás. Sokan vettek Q3-ast, ez sem érdektelen számunkra.



Árbevételben rekordot ért el az Audi: 59,3 milliárd euróval. A költségek ugyanakkor, a dízelbotrány és a Takata-légzsákok miatt nőttek. Az egyedi hatások következménye következménye, hogy az operatív eredmény 3 milliárddal kisebb lett tavaly, mint 2015-ben. Strotbek beszámolójának lényege, hogy az Audi előre menekül. Bővítik a modellek palettáját, digitalizációba fektetnek, de meghúzzák a nadrágszíjat például az utazásoknál is - ott tizenöt százalékkal kevesebbet költöttek.



A nyereség elérése a fő szempont, ebben semmi meglepő nincs. Stadler veszi át ismét a szót, az új márkákról beszél. Megjelenik a Q3-as új nemzedéke, amelyet Magyarországon fogunk gyártani - mondja az igazgatótanács elnöke. Természetesen nem ez az egyetlen új márka, de a mi fülünk hadd hallja meg leginkább ezt. Egyre inkább villamosít az Audi, jelenti be Stadler, s mivel az elektromos motorokat az Audinak Győr szállítja, ez is fontos mondat. Mint ahogy az is, hogy a nevesített cél, hogy minden harmadik Audit elektromos motorral szerelnek fel. A környezetvédelem kapcsán is kiemeli Győrt - a napelemes rendszert mutatja be a világnak.



10.41 - "Teljes mértékben együttműködünk"



Két ütemben tartott szerdán sajtótájékoztatót az Audi Ingolstadtban, az elsőn az AG eredményeiről számol be Rupert Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke, illetve Axel Strotbek pénzügyi igazgató. Ezt követően az Audi Hungaria tart kerekasztal-beszélgetést a sajtó munkatársai számára. Munkatársunk a helyszínről jelentkezik.



Az Audi AG sajtótájékoztatója előtt végigsöpört a hír: a német rendőrség házkutatást tart az Audi központjában. A sajtótájékoztató ettől az épülettől alig harminc méterre van. A sajtótájékoztatón is ezzel kezdik, hogy a müncheni és a stuttgarti ügyészség indított vizsgálatot. "Teljes mértékben együttműködünk, legnagyobb érdekünk, hogy a tisztázásban részt vegyünk. Ennek ellenére a lezárt üzleti évre összpontosítsunk. Kihívásokkal teli év volt - dízelbotrány, pénzpiacok, politikai változások. Nem elvesztegetett év volt. Komoly előrelépést tettünk: 2025 új termékekkel készülünk" - mondta Stadler.



A sajtótájékoztatóról szóló tudósítást a legfontosabb számokkal folytatjuk.