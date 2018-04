Házhoz mentek az álláslehetőségek az egyetemistákhoz

„Tavaly is, idén is körülnéztem. Szerintem hasznos ez a rendezvény. Bár már megvan, hol töltöm a szakmai gyakorlatomat, azért kíváncsiságból felmértem a standokat" – mondta Káldy Ákos villamosmérnök hallgató az Innovációs Kiállítás és Tanulmányi Vásárral egybekötött XXIII. Győri Állásbörzén.



A Gazdálkodás és menedzsmentet tanuló Dobrovics Lúcia pedig korábba azt tapasztalta, nem nyitottak a cégek a HR gyakornokokra, itt viszont több lehetőséget is talált.



Jó, hogy teljes körűen bemutatják a cégeket. Az önéletrajzunkat is leadhatjuk, vagy el is küldhetjük később" – fogalmazott a fiatal lány, aki szaktársával, Penzinger Annával nézelődött a Széchenyi Egyetem aulájában.



„Eddig nem tartottam túl hasznosnak az állásbörzét, de idén sokkal jobb, mint korábban volt. Több cég is eljött, akik közgazdászokat keresnek. Vannak is lehetőségek, amik tetszenek és remélem, megtalálom az igazit" – említette Penzinger Anna