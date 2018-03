Hazatértek a győri katonák Bosznia-Hercegovinából - fotók

Kedden szokatlanul sok civil látogatott. Feleségek, kisgyerekek, szülők hallgatták boldogan, hogy szeretteik küldetése véget ért. A győri katonák visszatérését megtisztelte jelenlétével Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Radnóti Ákos győri alpolgármester, Lipovits Szilárd, Győr jegyzője.A katonák missziója tavaly ősszel kezdődött. "Két évtizede véres polgárháború pusztított Bosznia-Hercegovinában. A nemzetközi összefogás révén a helyzet stabilizálódott. Hazánk földrajzi közelsége miatt is fontos, hogy minél szilárdabb legyen a béke a Balkánon" - hangsúlyozta Topor István ezredes. A kontingensben a magyar katonákat megbecsülik, a létszámuk jelentős az EUFOR-ban. A győri alakulat tagjait lelkész is elkísérte a Balkánra."Másodszor voltam misszión Bosznia-Hercegovinában. Most más aspektusból láttam a küldetést, mint először. Gördülékenyen ment minden, nem éltünk át meleg helyzeteket. Ez nem a szerencse számlájára írható. Az EUFOR-ban szolgáló katonák megadják a tiszteletet a helyieknek.Figyelünk arra, hogy senkit ne sértsünk meg vallási hovatartozásában félreértésből sem. A felkészülés alatt erre külön hangsúlyt fektettünk. A bosnyák katonákkal jó volt a munkakapcsolat, gyakorlatoztunk együtt, kölcsönösen tanultunk a másiktól" - hallottuk a győri Nagy Bence Iván századostól. A kontingens lövészszázad parancsnok-helyettese szerint "a kint töltött időben az a nehéz, hogy sokáig nem látjuk a családunkat". A győri katonák egy 2 napos és egy 10 napos szabadságot kaptak a misszió idején.Ennek megfelelően nagyon várta haza Hársfalvi Éva is párját, Benkő Balázst. "Öt hónapos volt a babánk, Henrik, amikor Balázs elment Bosznia-Hercegovinába. Az elmúlt fél évben lassan telt az idő. Hogy ne legyünk egyedül, inkább visszaköltöztünk a nagyszülőkhöz" - mondta Éva. Henrik pedig örült az apukájának.