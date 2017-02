Hattagú családot szállítottak a győri kórházba Veszprémvarsányból

- Prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvosigazgatója péntek este úgy tájékoztatott: szerencsére a család mind a hat tagja jól van, de megfigyelés céljából bent tartják őket.- Négy gyereket vittek be szüleikkel együtt Veszprémvarsányból a győri kórházba szénmonoxid-mérgezés gyanújával péntek este.A Kisalföld megtudta: az apához azért hívott mentőt a családja, mert rövid időre elveszítette eszméletét.Szerencse volt, hogy a helyi mentőállomásról érkezett a segítség, egyébként amire kiértek, az apa is magához tért. A második szerencsét pedig az jelentette, hogy a mentőknél szénmonoxidmérő is volt, hiszen másképp talán nem derült volna fény a rosszullét okára. Így viszont a család minden tagját megfigyelés alatt tudták tartani.Fogarasi Zoltán megyei vezető mentőtiszt elmondta: a mérőműszert alig néhány napja vásárolták egy veszprémvarsányi vállalkozó által az Életmentők a Győriekért Alapítvány számlájára érkezett támogatásból.

Előzmények:

Feltehetőleg szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ember Veszprémvarsányban. A pannonhalmi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói méréseket végeztek a Herceg utcai házban, ahol rosszullétre panaszkodott az egyik lakó, a műszerek azonban a lakás átszellőztetése után már nem mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét a levegőben.A mentők végül szén-monoxid-mérgezéssel szállították kórházba a rosszullétre panaszkodó embert, öt másik lakót pedig megfigyelésre szállítanak kórházba - tájékoztatott a katasztrófavédelem.(Nyitóoldali képünk illusztráció. Forrás .)