Hatodik modell Győrből: az Audi Q4 is az Audi Hungariánál készül

„Egy új Q-modellt integrálunk jelenlegi termelési hálózatunkba, ezzel tovább növeljükversenyképességünket egy kifejezetten fontos szegmensben", mondta Prof. Dr. Hubert Waltl, az AUDI AG igazgatótanácsának termelésért és logisztikáért felelős tagja.



Az Audi Q4 modellel a négykarikás márka 2019-től belép a Compact Utility Vehicles (CUV) szegmensbe. A különösen sportos Audi Q4 tipikus kupéformájú külsejével az Audi Q3 és Q5 közötti helyet fogja elfoglalni. Mielőtt az Audi Q4 megérkezik Győrbe, a vállalatnál már 2018-ban megkezdődik a kompakt SUV, az Audi Q3 gyártása, amely korábban Spanyolországban, Martorellben készült.



Az új Audi Q4 gyártása az Audi Hungaria jelenlegi járműgyárában kezdődik meg, amely kifejezetten a Q-modellek gyártásához egy 80 000 négyzetméteres karosszériagyárral bővül. A modell zökkenőmentesen beilleszthető, hiszen a munkatársak nagy szaktudással és kulcskompetenciákkal rendelkeznek a járműgyártás területén. Az Audi Q4 új munkahelyeket is teremt Győrben.



„Az AUDI AG döntése igazolja az Audi Hungaria teljesítőképességét és új perspektívákat nyit vállalatunk számára“, mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. „Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű csapatunkkal a legújabb Q-modellt is kifogástalan minőségben fogjuk gyártani, jelentősen hozzájárulva az Audi Hungaria és az AUDI AG hosszú távú sikerességéhez."



Az Audi Q4 sorozatgyártása 2019-ben indul Győrben, egy évvel a Q3 gyártásának megkezdése után, amelyre már gőzerővel zajlik a felkészülés. Az új karosszériagyárba hamarosan megérkeznek az első berendezések és a munkatársak továbbképzése is megkezdődött.



A beruházás hatásáról és hátteréről a holnapi Kisalföld napilapban bővebben olvashatnak.