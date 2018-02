Hatmilliárdból kutatás-fejlesztési központot épít Győrben az Audi - fotók

Jubileumi év kezdődött az Audi Hungaria számára: Az Audi pontosan 25 évvel ezelőtt, 1993. február 18-án alapította hivatalosan győri vállalatát. Azóta az Audi Hungaria sikertörténetet ír, amely ebben az évben is folytatódik.

A jubileumi sajtótájékoztatón Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Borkai Zsolt , Győr város polgármestere és Achim Heinfling , az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke méltatta a motor- és járműgyártó magyarországi sikereit.

„Az Audi Hungaria 25 éve egyet jelent az innovációval. Büszkén tekintek vissza a vállalat által elért eredményekre, valamint munkatársaim teljesítményére, és bizakodva tekintek a következő 25 évre“ - mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.

„A magyar gazdaság meghatározó szereplője vagyunk és elkötelezett munkánkkal formáljuk a jövőt.“ Az Audi Hungaria két területen is új korszakba lép jubileumi évében: 2018-tól Győrben gördül le a gyártósorról a márka első Magyarországon gyártott SUV modellje, az Audi Q3. A motorgyártás az Audi e-tron elektromos meghajtásának gyártásával egy fontos, stratégiai területtel bővíti portfólióját. „Ezekkel a projektekkel biztosítjuk vállalatunk hosszú távú sikerességét“, folytatta Achim Heinfling.A vállalat alapítása óta az Audi Hungaria összesen 33 294 371 motort gyártott, amely 5,6 milliárd lóerőnek felel meg. 1998 óta 1 153 531 autó hagyta el a győri gyártócsarnokokat. Egymás mellé sorakoztatva az autók Győrtől egészen a szenegáli Dakarig érnének el.Az Audi Hungaria a 2017-es évben is magas termelési volument ért el: A vállalat a tavalyi évben összesen 1 965 165 motort gyártott, köztük 1 073 998 három- és négyhengeres Otto-, valamint 404 796 négyhengeres dízelmotort. A vállalatnál 260 324 hanthengeres Otto-, és 174 352 dízelmotor készült. Az öthengeres Otto-motorból, amely sorozatban nyolcadszor nyerte el az „Év Nemzetközi Motorja“ díjat, 14 640 darab gördült le a gyártósorról. Ezen kívül 36 757 nyolc- és tízhengeres motor készült Győrben, valamint a sorozatgyártásra történő felkészülés során már 298 elektromotort is gyártott a vállalat. Ezzel az eredménnyel az Audi Hungaria továbbra is a világ egyik legnagyobb motorgyára.A motorgyártásban a munkatársak nyolc termékfelfutást valósítottak meg, köztük a 2.0 literes CNG-motorét, amelyet az Audi Hungaria irányításával fejlesztettek. Az első Győrben gyártott CNG-motort az Audi A5 g-tron és az2017-ben az Audi Hungaria a Volkswagen Konszern 32 telephelyére szállította nagy teljesítményű és hatékony motorjait.A járműgyártásban összesen 105 491 Audi modell gördült le a gyártósorról 2017-ben. Az Audi A3 Limousine-ból készült a legtöbb, összesen 72 433 darab. Az Audi TT modellekből, amelyek 20 éve kizárólag Győrben készülnek17 568 Coupé-t, valamint 4 606 Roadstert gyártott az Audi Hungaria. A vállalatnál 2017-ben 10 716 Audi A3 Cabriolet készült, valamint a sorozatgyártásra történő felkészülés során 168 Audi Q3.Emellett a tavalyi évben a munkatársak sikeresen elindították a sportos AudiRS 3 Limousine sorozatgyártását. A győri négykarikás modellek világszerte több mint 90 országba jutnak el. Legnagyobb piacaik 2017-ben ismét az USA, Nagy-Britannia és Németország voltak.Az Audi Hungaria 2017. december 31-én 12 307 munkatársat foglalkoztatott. Idén további munkatársak felvételét tervezi a vállalat.Az 2018-as jubileumi év izgalmasnak ígérkezik a vállalat számára: megkezdődik ugyanis az Audi Q3 gyártása, amelyhez egy új, 80 000 négyzetméteres karosszériagyár épült Győrben, ahol már 700 robotot helyeztek üzembe. A munkatársak is készülnek az új modell sorozatgyártására, számos szakmai tréningen és továbbképzésen vettek részt. Meghatározó jövőprojektként indul Győrben az elektromos meghajtások sorozatgyártása. Ezzel az Audi Hungaria az e-motorok gyártásának központja lesz az Audi Konszernben, és az elektromobilitás meghonosításával új távlatokat nyit a magyar járműgyártásban. Az elektromos meghajtásokat egy teljesen új koncepcióban, moduláris gyártási rendszerben építik majd, amely nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot tesz lehetővé.Az Audi Hungaria nem csak motorokat és autókat gyárt Magyarországon, hanem az ország egyik legnagyobb befektetőjeként és munkáltatójaként jelentős szereplője a hazai gazdaságnak és meghatározó része a győri régió életének. A vállalat direkt és indirekt módon 30 000 embernek biztosít munkahelyet. A társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság mélyen gyökerezik a vállalat stratégiájában, ennek szellemében az Audi Hungaria elkötelezetten támogatja a régió kulturális-, szociális- és sportéletét.A 25 éves jubileumot színes rendezvények kísérik az egész év során. Hétfőn egy gálaest keretében köszönti a vállalat első kollégáit, akik 1993 óta dolgoznak az Audi Hungaria sikereiért. Tavasszal a vállalat egy 25 kilométeres futást szervez a munkatársaknak, majd nyáron kinyitja kapuit a nyilvánosság számára. Ősszel egy rangos esemény keretében ünnepli az Audi Hungaria jubileumát, amelyen a politikai, gazdasági és társadalmi élet képviselői vesznek részt.

12.15 - Ötödrészben kormányzati támogatásból, 6,15 milliárd forintból megvalósuló beruházással hoz létre új kutatási-fejlesztési központot Győrben az Audi - jelentette be a járműgyártó magyarországi leányvállalata fennállásának 25. évfordulóján rendezett budapesti eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Elmondta: az e-motorok és új generációs belső égésű erőforrások kutatásával, fejlesztésével foglalkozó létesítményben harminc új fejlesztőmérnök kap állást, szólva arról is: a járműipar a magyar gazdaság zászlóshajója, amelynek termelési értéke először tavaly haladta meg a nyolcezer milliárd forintot, ezzel a hazai ipari kibocsátás 28,7 százalékát adva.Szijjártó Péter közlése szerint a magyarországi járműipar exportja két százalékkal, belföldi árbevétele hét százalékkal nőtt, az export aránya pedig 91,8 százalék volt.

