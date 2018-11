Hatalmasat esett a töltésre kirakott faágban a világbajnok győri kajakos: csuklóját és könyökét törte

Arrébb téve – Félredobták már a fát a töltés tetejéről Révfalunál. Csütörtökön tették keresztbe a nyitott sorompó mellett.

Világbajnok bánta - Kovács Sára futás közben eltörte csuklóját, a töltésre tett faágban elesve.

„Mindenkit, akit zavar a (Rábca és a Mosoni-Duna torkolatánál) vízi telephez közeli töltésen az autósforgalom (vagy esetleg csak úgy gondolta, hogy vicces), arra kérünk: ne pakolja tele az utat mindenféle faággal és ami a keze ügyébe kerül, mert ezeket az ott edző versenyzők és szabadidejükben futók nem feltétlenül veszik észre" – ez a közlemény olvasható a Graboplast Győri Vízisport Egyesület közösségi oldalán. Az elmúlt időszakban ugyanis Győrben több töltéskoronarészen jelentek meg méretes faágak keresztben a gáton, vélhetően az autók „ellen", mégis mindenkinek balesetveszélyt okozva.Az óraátállítás óta korán sötétedik, az edzések egy része már erre az időszakra esik. Így történhetett, hogy a hétfői futóedzésen a Magyar Vilmos Uszodától pár száz méterre az ifjúsági világbajnok kajakos Kovács Sára elesett egy ilyen nem várt akadályban: könyök- és csuklótörést szenvedett az agyrázkódás mellett. Kadler Gusztáv, az egyesület elnöke szerint több hónapos kényszerpihenőre kényszerült a begipszelt kezű sportolójuk.„A több mint egyórás futóedzést a töltésen tartották, még világosban indultak el, nem volt semmi gond. Visszafelé már besötétedett, s körülbelül 300 méterre voltak a teleptől, amikor az időközben keresztbe tett méretes faágban Sára hatalmasat esett. Az edzője kerékpárral tekert mellettük, lámpája is volt, mégsem lehetett észrevenni az ágat. Azt gyanítjuk, a töltésen közlekedő sok autósból lett elege valakinek: aznap nagy volt a dugó az 1-es főúton, s Abdánál sokan hajtottak fel a töltésre. A magánakciót végül egy versenyzőnk bánta" – mondta az elnök. Sárát is kerestük telefonon, az eset óta tatai otthonában lábadozik.Csütörtökön a Dózsa rakparttól Bácsa irányába a gát tetején egymástól fél kilométerre több hatalmas ágba botlottak az arra járók. Egyelőre csak a szerencsének köszönhető, hogy itt még nem történt baleset. „Rendszeresen tapasztaltuk korábban, hogy a töltésen a sorompókat kinyitják és bedobálják a töltés közepére, mostanában vastag faágakat húznak a burkolat közepére, mely balesetveszélyes helyzetet okoz" – közölte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, akikhez a töltésközlekedéssel kapcsolatosan sok panasz érkezik.„Az igazgatóság szolgálati járművel is közlekedik a töltéskoronán, hogy az árvízvédelmi biztonság fenntartásához kötődő ellenőrzési, felügyeleti feladatát ellássa. Többször előfordult, hogy a töltést használó sportolók nem húzódtak félre, akadályozva a szolgálati autós forgalmat."„A töltésen a gépjármű-közlekedés engedélyhez kötött, melyet az igazgatóság kérelemre, indokolt esetben ad ki. Ennek ellenére illegálisan közlekedőkkel majdnem mindenhol találkozunk, fokozottan a Mosoni-Duna menti elsőrendű töltések belterületi szakaszain. Megszüntetésére lezártunk több sorompót; nem szeretnénk fokozni itt a gépjárműforgalmat, azonban az engedéllyel rendelkező célforgalmat sem lehet kizárni" – közölték, hozzátéve, hogy a rendőrség rendszeresen ellenőriz a töltéseken.