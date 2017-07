Hatalmas karambol történt a Hecsei úton - a tűzoltóknak kellett kiemelniük a sérültet - Fotók

Vasárnap délelőtt fél 11 előtt összeütközött két személygépkocsi Győrben, a Hecsei út és a Hűtőház utca kereszteződésében.Egy sérültet, a mentők segítségével, kézi erővel emeltek ki az egyik autóból a helyszínre riasztott győri hivatásos tűzoltók - közölte honlapján a katasztrófavédelem Az elsődleges információ szerint a balesetben egy másik ember is megsérült. A raj áramtalanította a járműveket.Olvasónk, aki épp a helyszínen volt - ő hívta a mentőket is -, kommentben írt a balesettel kapcsolatban:"A kék autó ment át a piroson, a Skoda kanyarodott volna be balra, hatalmas volt a csattanás,egyből kiugrottunk segíteni. Jobbulást a sérülteknek!!!"