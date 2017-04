Hatalmas bunyó egy győri sörözőben: a békítő vendéget is leütötték - hamarosan videóval

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség csoportos garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt öt férfi ellen, akik 2016 szeptemberében egy győri sörözőben egymást bántalmazták, valamint a söröző berendezésében is mintegy negyvenezer forint kárt okoztak.



A sörözőben, az esti órákban az elkövetők egyik fele, két vádlott tartózkodott, majd fél kilenc körül érkezett meg ittas állapotban a másik elkövetői kör két tagja.



Utóbbiak közül az egyik vádlott provokálni kezdte a másik társaság egy tagját, a vállára is rácsapott, aki ezért meglökte a vele kötekedő férfit, majd a két társaság között dulakodás, verekedés alakult ki. A verekedésnek végül a borozóban tartózkodó egyik vendég vetett véget, aki lefogta, csitította ismerőseit.



Ekkor a később érkező két személy távozott, azonban egyikük rövidesen újabb társsal tért vissza, és a négy férfi között ismét tettlegességre került sor. A kölcsönös bántalmazást a korábban már őket békítő vendég próbálta beszüntetni, azonban az újonnan érkező elkövető őt úgy megütötte, hogy a földre került és egy ideig ott is maradt.



Ekkor érkezett vissza a helyszínre a konfliktus legelején kötekedő férfi, és csatlakozott a verekedőkhöz.



Eközben a konfliktus kezdetén az általa provokált, és elsőként ütő vádlott a pincehelyiségbe ment, és egy bárszéket magához véve várta a további elkövetőket. A sörözőbe utóbb érkező társaság mindhárom tagja – az ajtót kiszakítva – követte, azonban itt már csak szóváltásra került sor, így ők el is mentek a sörözőből. Távozásuk során azonban a korábban a földön fekvő, őket békíteni próbáló, azóta a teraszon ülő vendéget egyikük egyszer, majd a kerítésen átnyúlva az utcáról még kétszer arcon ütötte.



Az ügyészség az elkövetőket csoportos garázdaság bűntettével és – a sérülésektől függően – testi sértési cselekményekkel vádolja - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.



