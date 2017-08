Hat órán belül három körözött férfit fogtak el a megyei rendőrök

A győri járőrök augusztus 29-én 12 óra 10 perckor a város belterületén ellenőriztek egy 49 éves férfit, aki személygépkocsival közlekedett. Az intézkedéskor megállapították, hogy a gépjárművet a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság körözi és lefoglalását rendelte el.

Az ellenőrzés során a férfi adatait a központi nyilvántartóban ellenőrizték, mely során azt is megállapították, hogy nem rendelkezik vezetési jogosultsággal, mivel a Győri Járásbíróság a járművezetéstől eltiltotta. A jármű és csomag átvizsgáláskor a rendőrök a járművezető táskájában kábítószergyanús anyagot is találtak, amelyet lefoglaltak.A 49 éves férfit a helyszínen elfogták és a Győri Rendőrkapitányságra, előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.A Csornai Rendőrkapitányság járőrei 16 óra 5 perckor Szil községben igazoltattak egy helyi lakost, mely során megállapították, hogy a Csornai Rendőrkapitányság szabálysértési ügyben körözését rendelte el. Az 55 éves férfit elfogták, majd Csornai Rendőrkapitányságra előállították.A Kapuvári Rendőrkapitányság beosztottai 17 óra 30 perckor Répceszemerén igazoltattak egy lövői lakost és megállapították, hogy a Soproni Rendőrkapitányság körözését rendelte el, mivel a részére kiszabott helyszíni bírságot nem fizette be. Az egyenruhások a 24 éves férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra.