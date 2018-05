Hastáncgála, rockabillyest, vízirevü - szemezgessen a hétvégi programokból!

Győr és környéke

Táp

Écs

Mosonmagyaróvár és környéke

Darnózseli

Sopron és környéke

Fertőd

Komárom

06. 03., vasárnapDunakapu tér, 8–13 óraKisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése.10 óra: Garabonciás együttes előadása.11.30 óra: Jász Andris-szaxofonshow, vendégművész: Barta Zsolt.06. 02., szombatMénfőcsanak, SRCM Airfield (Sokoró RC Modell KSE)A program az elmúlt évekhez hasonlóan idén is izgalmas lesz. Pilóták jönnek Ausztriából, akik helikopteres bemutatót tartanak. A repnapon láthatnak az érdeklődők csodaszép turbinás élethű modelleket, légcsavaros modelleket, vitorlázó repülőket és helikoptereket, amiket természetesen repülés közben is megcsodálhatnak!Ebéd után tombolasorsolás lesz, ahol értékes ajándékokat fogunk átadni a nyerteseknek.Este élő zenés szórakozás a pilóták és meghívottak számára, amit az ajkai Dinamit együttes prezentál.06. 02., szombatBaross úti Látogatóközpont/Tourinform, 10 óraRészvételi díj: 2500 Ft/fő, diák, nyugdíjas, klubtag: 2000 Ft/fő. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.Naplemente-túra06. 02., szombat, 18.30 óraA program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is.A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.06. 02., szombatProgramok a hegysoron:14 óra: Megnyitó: Csikár László polgármester köszöntője, rajzverseny eredményhirdetése. 14.20 óra: Fotókiállítás, megnyitó a 6. sz. háznál. 14.30 óra: Az óvodások fellépése. 15 óra: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna „Népi humor" című előadása. 16 óra: Léghajó Bábszínház: Ludas Matyi. 17 óra: A Tápi Bokréta Nyugdíjasklub dalcsokra. 17.15 óra: Kajárpéci Vízirevü.18 óra: Helytörténeti vetélkedő Takács Tiborné Judittal. 19 óra: Tombolasorsolás. 19.45 óra: Albert Csaba fellépése. 20 óra: A Lajta Néptáncegyüttes műsora. 21 óra: Zenél a Sárarany zenekar.További programok: sajttekerés Kriskó Ádámné Zsófia sajtkészítővel, kézműves-foglalkozások a Mokka Alkotócsoporttal, kosaras hinta és népi játékok, arcfestés.06. 02., szombatTűzoltószertár mögötti tér (Dózsa és Béke utca sarka), 14 órátólProgramok: megnyitó, programismertető, májusfa-kitáncolás, önkéntestartalékos-toborzó előadás, Dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes, Nyúli Borbarátok Dalkör, az Écsi Néptánccsoport évzáró műsora. A rendezvényt tábortűzzel zárják.Ízletes ételek, szórakoztató műsorok, játékok a gyerekeknek, egészségkuckó, beszélgetés, jó hangulat várja a rendezvényre érkezőket.Lesz még többek között: rendőrségi technikai eszközök bemutatója, tűzoltóautó, rendőrautó, lovaglás, ugrálóvár, sétakocsikázás a falu útjain, arcfestés, népi „cifra" játékok és még sok más program.06. 03., vasárnapFehér Ló Közösségi Ház10 óra: Bűbáj herceg és a nagy varázslat. Kanadai családi animáció12 óra: Vad Balaton. Színes, magyar természetfilm14 óra: Veszett vidék. Ausztrál feliratos western/thriller16 óra: Szűzőrség. Amerikai vígjátékAmikor három szülő rájön, hogy a lányaik paktumot kötöttek, mely szerint el fogják veszteni a szüzességüket az érettségi banketten, titkos, egyéjszakás akciót terveznek a tinik tervének meghiúsítására.18 óra: Deadpool 2. Amerikai akcióvígjáték20 óra: Hang nélkül. Amerikai thrillerVilágunkat látszólag sebezhetetlen, ragadozó lények foglalták el, melyek a legkisebb zajra is azonnal lecsapnak prédájukra kíméletlen, halálos erővel. Egy leleményes családnak sikerült életben maradnia teljes csendben, úgy, hogy elnyomnak minden lehetséges zajt, ami a mindennapi életükkel jár. Egyik gyermekük már odaveszett a borzalomban, így a szülők és a két megmaradt gyermek a gyásztól lesújtva küszködnek a túlélésért... és megpróbálnak minden lehetséges módon felkészülni egy újabb gyermek születésére...06. 02., szombatMosonmagyaróvár, Simbad Hotel & Bar, 20–23 óraA Dynamite Dudes hazai, a zenéjében modern, de tradicionális elemeket is felvonultató Brutal-bluegrass trió 2015-ben alakult egy csodálatos júliusi napon, és azóta nagy népszerűségre tettek szert itthon és külföldön egyaránt.A belépés ingyenes! Vacsora a la carte! Asztalfoglalás: a 30/646-2520-as, vagy a 96/566-439-es telefonszámon.06. 02., szombatFlesch-központ, 15 óraA műsorban a Kelet Lányai hastánccsoport táncosait és meghívott vendégeit láthatják. A műsor ideje alatt vár mindenkit az aulában a Keleti Bazár. Jegyek válthatók a Flesch-központ jegyirodájában, illetve személyesen Angyal Krisztina hastáncoktatónál!06. 02., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 18 óraA programban az elmúlt két év fantasztikus koreográfiái láthatóak és természetesen lesz meglepetésvendég is! A műsor díjtalan, a csoport részére támogatójegyeket a Fehér Ló portáján lehet vásárolni!Nemzeti összetartozás napja06. 03., vasárnapTrianoni emlékkereszt, 17 óraMegemlékezést mond: Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnök-ségi tagja. Imát mond: Csáfordy Julianna ref.lelkipásztor és dr. GallaGábor esperesplébános. Közreműködnek: az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara, a piarista iskola gitáros-énekesei és a Szigetköz Körzeti Ált. Iskola és AMI versmondó diákjai, valamint Kiss Róbert.06. 01., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra5 éves fennállása alkalmából ünnepel a Sopron Slam Story szabadverselő csapata, akik egyben versenyt is hirdetnek az új tehetségek számára. Belépő: 500 Ft.06. 02., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraIsmét a Búgócsigában az őrült és sodró rock and rollt játszó olasz zenekar. A belépő: 1000 Ft.05. 30., szerdaLiszt-központ, 10 óra: Azördögbe!!!, Hóvirág III. bérlet.05. 31., csütörtökLiszt-központ, 10 óra: Azördögbe!!!, Nefelejcs III. bérlet.06. 02., szombatMonostori Erőd, 10–18 óraAz első Komáromi Hallakoma halételkészítő fesztivál és barátságos halfőző verseny kiváló alkalom arra, hogy a határ menti települések civil közösségei, baráti társaságai megmutathassák egymásnak és a nagyközönségnek családjaik, falvaik hagyományos és új receptjeiből készült halételeit, méghozzá történelmi környezetben, számos színes program kíséretében. Program: 10 óra: A barátságos halkészítő verseny megnyitója. Dunai sétahajó indulása (1 órás kirándulás a vízen). Dunai halászati kiállítás a Duna-bástyában – ingyenes. Tombolaárusítás megkezdése. Sütés-főzés megkezdése. Komáromi halászlérecept bemutatása és elkészítése. 10.30 óra: Karikásostor-csattogtatás – bemutató. 11 óra: Modern táncok bemutatója. 11.30 óra: Dunai aranymosás bemutatása a gyakorlatban. 12 óra: Becsületkasszás sült keszegek kínálása. 13 óra: Barátságos Beer-Pong verseny indítása 10 asztalon. 14 óra: Asztalok díszítésének megkezdése. Néptáncbemutató és táncház. 15 óra: Kóstolóadagok leadása, asztaldíszítések szemléje. 16 óra: Eredményhirdetés. Becsületkasszás komáromi halászlé kínálása. 17 óra: Tombola értékes ajándékainak kisorsolása.06. 01., péntekMonostori Erőd, 20 óraTörténelmi musical, a Magyarock Dalszínház előadása.Hadijáték 1848–49, csatarekonstrukció06. 02., szombatMonostori Erőd