Három színdarab született a győri színházban a csodalevélből, amelyről lapunk írt először - fotók

A díjazottak:

Radó Denise: a legjobb rendező.

Bende Ildikó: a legjobb színésznő.

Rupnik Károly: a legjobb színész

Disznósajt a közönségdíjas darab.

Pozsgai Zsolt: a legjobb drámaíró:



A győztesek nyilatkozatait, illetve a nézők véleményét a Kisalföld hétfői számában olvashatják.

"Mondják, szükség van a munkahelyeken csapatépítésre. Hát ez a nap az volt" – foglalta össze egy őrült huszonnégy óra történéseit Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Mert a színészeknek és a rendezőknek, illetve a műszaknak nagyjából egy napjuk volt arra, hogy színpadra állítsák azt az egyfelvonásos darabot, amelyet három szerző – Pozsgai Zsolt, Kiss József és Kszel Attila – egy délután és egy éjszaka alatt írt meg. Immáron negyedik alkalommal rendezték meg a Győri Könyvszalon égisze alatt a Kortársas játékot, vagyis a drámaíró versenyt.Sokaknak ismert lehet már a drámaíró verseny lényege, de azért összefoglaljuk a legfontosabbakat: a Kisalföld pénteki számának hat újságcikkcíme közül sorsolják ki azt, amelyből aztán dráma születik. Az írók tehetik azt is, hogy csak a címet veszik alapul, de azt is, hogy elolvassák magát a történetet. Ami ezúttal olyan, amiről ha nem tudnánk, hogy valós, azt is mondhatnánk, az írói képzelet szüleménye:Egy écsi házaspárnak, Kerekes Bálintnak és Kerekesné Kocsis Hajnalkának a közelmúltban. Előtte azonban óriási dilemma elé állította őket az élet, ugyanis a szülészorvos – az anya egészsége érdekében – azt javasolta, hogy a három magzat közül csak kettőt tartsanak meg, az a biztonságos. De hogyan és mi alapján döntsön az ember? – kérdezné mindegyikünk, de szerencsére nem kellett a választ megadni. Az esküvőjükön egy lufin elengedett képeslapot – amit az azóta elhunyt nagypapa írt, s rajta az szerepelt, hogy "vigyázni fogunk az unokákra – egy mezőfalvi házaspár megtalálta, s nem is sejtve, hogy a visszaküldött képeslappal három kisgyerek születéséhez járul hozzá, postára adta... Kerekesék hallgattak a nagypapára.Ez volt tehát a történet, s mivel a cikk címe alapján született drámák mindegyikében visszaköszönt egy-egy momentum belőle – érdekes módon mindegyikből más -, ezért feltételezhetjük, hogy az írók elolvasták magát a cikket is. Aztán megírták a színdarabokat, szombaton reggel átadták őket a kisorsolt rendezőknek és a velük dolgozó hat-hat színésznek, akik délelőtt 11 órakor olvasópróbát, délután 4-kor színpadi (fő)próbát tartottak, este 7-kor pedig bemutatták a darabot.A Kszel Attila által írt darabban a lufin elengedett üzenet volt a valóságos szál, a többi aztán valóban a Földön túlig vezetett. Tanyáról indult a történet, egy lúzer, de szerethető társasággal, akik kézzel barkácsolt rakétán kiküldenek a végtelenbe (akarom mondani: a sok magyar által lakott Mistralra) két üzenetet. Az egyikben azt kérik, hogy a Remek család traktoros tehetsége végre egyszer ne a második legyen, hanem nyerjen a versenyen.A szeretetre és szerelemre ácsingózó parasztlányt pedig menekítse már ki valaki ebből a közegből. Megérkezik Idegen Imre (a Mistrálról), aki egyszerre mindkét problémát orvosolni tudja: a traktormotort megbütyköli, a fiatal fruskát pedig magába bolondítja – ez utóbbi is könnyen ment. De az engedély nélkül érkező Idegen Imre után küldenek egy másik ügynököt is, hogy állítsa le azt a "partizán akciót", s vigye vissza Imre-ügynököt. Igen ám, de lent a Földön nem is olyan rossz élni. Maradhatna egy kicsit a likvidálásra érkezett második ügynök is, nem...? (Rendezte: Kautzky Armand.)Kiss József az abortusz tényét, a döntés fájdalmát, kilátástalanságát találta meg és fogta meg az eredeti történetből, de mindezt úgy, hogy – egy másik sorstárs: a húszéves, hebrencs Kitti karakterét kitalálva – viccessé, kacagtatóvá teszi a nyilvánvalóan drámai órákat."Megvan a két gyerek", "a harmadik kockázatos" , érvel a színdarabbéli apa, akinek azért van vaj a füle mögött – épp Kitti személyében. De egy tragikomédia már csak ilyen, van benne szerető és szeretett, féltett asszony, lány, menyasszony... szóval mindenki, akinek döntenie kell: Maradhat-e Jucusnál mindhárom, Kittinél pedig az az egy magzat? Még szerencse, hogy Kiss József kórházában sincs elég nővér, aki beadná a végzetes szérumot. Így van idő dönteni, nevetni, énekelni (mert itt az is volt), de az "Opció" végül csak az lehet, hogy... Tudják ezt önök jól. (Rendezte: Radó Denise.)Utólag már tudjuk, hogy Pozsgai Zsolt darabja tarolt, a legjobb drámaíró díja mellett a nézők is erre az egyfelvonásosra szavaztak a legtöbben, s a legjobb férfi és női alakítás díját is innen vitték el a színészek. Sorsszerű talán az is, hogy cikk szerzője szintén "Pozsgai", kollégánk, Pozsgai Kitti írta meg Kerekesék történetét. A drámaírót a nagyszülői, égi szál fogta meg a valóságból, s talált egy fiatal párt, aki ugyan az "abortusz" szót egyszer sem mondja ki, de annak a kapujában áll. A fiatal feleség nem tudja megtenni, de már a szándék miatt összevesznek emiatt a férj szüleivel. A világ végén vannak, a behavazott semmi közepén egy csűrben, s a fiatalok között is elszakad a cérna. Ekkor azonban kopogtatnak...Vagyis nem kopogtatnak, hanem egy idős házaspár érkezik az iker unokákkal, akik a havazás miatt elakadtak a vonattal, aztán meg a vonatpótló buszukkal is. Bejöhetnek? – kérdezik, aztán elkezdődik a két nagyszülő sziporkázó civakodása, aminek egyetlen dolog vet véget. A Disznósajt. Amit Rupnik Károly színestévé-szerelő persze nem ehetne, s a felesége tiltana is (Nem, Károly, ne vitatkozz, ez így van!), de az a disznósajt olyan finom... S még jobb megosztani ezt a behavazott semmiben azokkal, akikkel – civakodás ide, vagy oda – mégiscsak szeretünk. De szól a dudaszó, indulhatnak a barátokká váló idegenek, akik közül olyan ismerős a nagypapa és a nagymama is. S a hóban sem látszanak emberi nyomok, pedig valakik itt jártak... (Rendezte: Oberfrank Pál.)