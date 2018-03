Három óriás összefogott: kutatócsoportot hozott létre a Széchenyi-egyetem, az MTA és az Audi Hungária

Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Prof. Dr. Bokor József, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, Dr. Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja, Dr. Feszty Dániel, a Lendület Járműakusztikai Kutatócsoport vezetője és Dr. Wolfgang Weikl, az AUDI HUNGARIA Zrt. Járműfejlesztésének vezetője.

Három óriás összefogott: csütörtök délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be a Széchenyi-egyetemen, hogy az egyetem, az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Audi Hungária együttműködésével járműakusztikai kutatócsoport alakult, a Célzott Lendület-program keretében. Az MTA Lendület-programjának célja akülföldön dolgozó tehetséges, fiatal magyar kutatók hazahívása. A projektet dr. Feszty Dániel vezeti majd, aki 20 évig Kanadában élt és dolgozott, jelenleg pedig az egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezető docense, illetve az Audi Hungária járműfejlesztési területének egyik vezetője.Az öttagú kutatócsoport az új járművek tervezési szakaszában a virtuális térben, számítógépes szimulációs módszerekkel végez akusztikai kutatásokat, vizsgálva a különféle kialakítási módok és anyagfelhasználások optimális lehetőségeit.Dr. Földesi Péter rektor nyitóbeszédében kiemelte, hogy az Audi nem csak otthonra talált Győrben, hanem családtaggá is vált. Az MTA alelnöke, dr. Bokor József elmondta, hogy a kutatócsoport létrehozása mérföldkő a MTA életében, az első ilyen típusú együttműködés. „Az egyetem elképesztő tempóban fejlődik, ennek is köszönhető, hogy sikerül hazacsábítani nemzetközi színtű tudósokat" – fejtette ki. Dr. Feszty Dániel, a csoport vezetője számokkal is szolgált: a kutatócsoportot öt éves időtartamra alapították, 317 millió forintos költségvetéssel, ennek kétharmadát az Audi, egyharmadát az MTA állja. „A három fél összefogása nemzetközileg is versenyképes kutatási környezetet hoz létre – részletezte. – Ami Győrben, a Széchenyi-egyetem történik, egészen különleges; olyasmi, amire Kanadában is irigykedve tekintenek és amiért nekem is érdemes volt húsz év után hazatérnem."Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungária személyügyekért felelős igazgatósági tagja elmondta, hogy nem csak pénzzel támogatják a kutatócsoportot, hanem azzal is, hogy az használhatja a műszaki fejlesztésekhez használatos eszközeiket, együttműködhet 400 fejlesztőmérnökkel, számíthat az Audi magyarországi és németországi kapcsolataira, illetve természetesen azzal, hogy annak élén járműfejlesztési részlegük egyik vezetője áll. „A kulcsfontosságú területen alapított kutatócsoporttól nagy eredményeket és egyedülálló megoldásokat várunk, ők pedig meg fogják találni azokat" – hangsúlyozta.Az öttagú kutatócsoportot a vezető dr. Feszty Dániel mellett négy, már eddig is figyelemfelkeltő eredményeket felmutató fiatal alkotja. Kun János a New York University Abu-Dzabi kihelyezett tagozatán diplomázott, Schweighardt Attila az Arrabona Racing Team vezetőségi tagja, Sipos Dávid az Audi Hungáriából csatlakozik a kutatócsapathoz, míg Treszkai Marcell szintén nemrégiben azért vissza Kanadából, ahol ösztöndíjasként a Carleton-egyetemen végzett szélcsatornateszteket.