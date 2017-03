Három nívódíj győri zeneművész-jelölteknek

Az idei versenyen is kimagasló győri siker született. A Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának műsorán szereplő négy produkcióból három díjazott, Nívódíjas lett.



A Kodály Zoltán Duó (Kovács Adél-hegedű, Lakatos Sára-cselló), Maurice Ravel a-moll triója (Boda Nóra-hegedű, Gál Kinga-cselló, János Norbert-zongora) és a Dimitrij Sosztakovics c-moll triója (Csikár Enikő-hegedű, Horváth Benjamin-cselló és Forrai-Karaz Júlia-zongora) nívódíjat kapott. Mindhárom nyertes produkció felkészítő tanára dr. Choi Insu zongoraművész, egyetemi docens volt.



Tizenegy hallgatóval ismét a Széchenyi Egyetem csapata volt a legnagyobb létszámú. A zsűri a díjátadón külön méltatta a győri Művészeti Karon a képzés részeként végzett , sikeres versenyeredményekkel is jelzett kamarazene oktatás értékeit.



- A felkészülés, a tanulmányok során hallgatóinkat az Universitas-Győr Alapítvány és az Egyetemi Zenei Alapítvány sokrétűen támogatja és motiválja, s ez minden évben valamennyi kamarazenekari, zenekari produkciónkon is érezhető. A hallgatók nevezési díját hagyományosan - egyedüliként a többi intézmény között. - az Egyetem fizette, s számíthattunk a Győri Filharmonikus Zenekar támogatására is – mondta el dr. Ruppert István professzor, a Művészeti Kar dékánja.