Három mentőhelikopter érkezett rövid időn belül Győrbe, kettő a kórház teteje helyett a földön landolt

Az eszméletlen sofőrhöz mentőhelikoptert hívtak. Az intubált, lélegeztetett beteggel le is szállt a gép a Petz-kórház tetején, de kiderült, hogy a lift elromlott. A beteget a lépcsőn – értelemszerűen hordágyra fektetve – vitték le az intenzív osztályra. Állapotával kapcsolatban prof. Oláh Attila, a kórház orvos igazgatója vasárnap annyit mondott: továbbra is altatják, lélegeztetik, de stabil állapotban van a beteg. Szombaton eset ezen az eszközön történt a baleset, szombaton a 83-ason Koroncónál súlyos baleset történt. A sofőr a járműből kirepült és megsérült. (Az autóban ketten ültek, egy nő volt az anyósülésen, aki a szemtanúk elmondása alapján kimászott a gépkocsiból és elhagyta a helyszínt. Órákon át keresték, később azonban önként jelentkezett a Győri Rendőrkapitányságon.)Az eszméletlen sofőrhöz mentőhelikoptert hívtak. Az intubált, lélegeztetett beteggel le is szállt a gép a Petz-kórház tetején, de kiderült, hogy a lift elromlott. A beteget a lépcsőn – értelemszerűen hordágyra fektetve – vitték le az intenzív osztályra. Állapotával kapcsolatban prof. Oláh Attila, a kórház orvos igazgatója vasárnap annyit mondott: továbbra is altatják, lélegeztetik, de stabil állapotban van a beteg.

Az élet ugyanakkor ilyen: szombaton, amikor a koroncói sérültnél kiderült, hogy a lift miatt bonyolult a betegszállítás (a hatodikról kell az elsőre vinni a helikopterrel szállított betegeket), rövid időn belül két másik páciens érkezését is jelezték. A másik két helikopter már nem is a tetőn, hanem a közelben, a földön landolt, a két beteget így végül mentőautó hozta be rövid szakaszon a kórházba. Az egyik páciens Győrszemeréről érkezett, a másik Zalaegerszegről: az utóbbi egy 16 éves diáklány, aki a kollégium ablakából zuhant ki, gerinctörést szenvedett.