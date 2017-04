Három kutyával tettük próbára a kutyabarát Győr Plázát! - videó, fotók

ide kattintva tekinthetik meg. A kutyabarát húsz üzlet listájáttekinthetik meg.

"Jól nevelt, nyugodtan viselkedő, szót fogadó kutyát érdemes vinni a Plázába. Nagy lehetőség, hogy a győri bevásárlóközpont megnyitotta előttünk a kapuit, de visszaélni nem szabad ezzel" – kezdte Kruzslicz Anita.Mi a következőket tapasztaltuk Lujzával. A többség örömmel fogadta a kutyát, négyen akarták megsimogatni. Ezt udvariasan visszautasítottuk, az erdélyi kopók fajtájukból fakadóan bizalmatlanok az emberekkel. Egy nagymama volt, aki amint meglátta Lujzát, azt mondta unokájának: "oda ne menj, megharap a kutya!". Kedvesen felhívtuk a figyelmét, hogy Lujza nem eszik gyerekeket, ellenben ha ilyeneket mond, az unokája jó eséllyel egész életében félni fog az állatoktól."Fontos, hogy a kutyát csak rövidre kötött pórázon hozzuk be. Szintén alapkövetelmény, hogy egészséges legyen, az oltási könyvét hozzuk magunkkal. A zsúfolt, tömeggel teli helyeket célszerű kerülni a kutyákkal. Ilyenkor ráléphetnek a mancsukra, ami akár heves reakciót is kiválthat belőlük. Nem tartom szerencsésnek, ha magára hagyjuk a kutyát az üzletek előtt. A bevásárlóközpontban hatványozottan figyelni kell a kutyánkra" - mondta a győri kutyaoktató.A fő szabályokat néhány praktikus tanáccsal egészítjük ki. Eső esetén a csuromvizes kutyát töröljük meg, nehogy más vásárlókra rázza a vizet a bundájáról. Ha autóval érkezik a gazda, a Pláza környéki zöldterületeken futassa meg a kutyáját, a mozgásigényét ne a bevásárlóközpontban élje ki az állat. A kan kutyák szívesen jelölik meg a területet. Ilyen és ennél nagyobb balesetekre fel kell készülni törlőkendővel, zacskóval. Szájkosár használata itt nem kötelező a kutyáknak. Ha a gyerekek meglátnak egy kutyát és örömükben dögönyöznék, a szülő feladata, hogy visszatartsa a gyerkőcöt. Nem szeretik a négylábúak, ha élő plüssmaciként bánnak velük."Ausztriában, Németországban a többség családtagként szereti a kutyáját. Magukkal viszik vakációzni, étterembe vagy bevásárlóközpontokba. A nyugat-európai országokban megszokott látvány, ha a gazda négylábú barátja társaságában vásárol. Bízunk benne, hogy más megyei bevásárlóközpontok és éttermek követik úttörő döntésüket és ők is beengedik a kutyákat" – hallottuk Bódis Piroskától.A Győr Pláza üzemeltetési igazgatója hozzátette: a takarítóhölgyektől minden gazda kérhet vizet négylábú barátja számára. "Rengeteg boldogságot kapunk a kutyáktól és sokat tanulhatunk tőlük. Egyelőre napi 15-20 kutya fordul meg a bevásárlóközpontban hétköznap, már vannak visszatérő négylábú vendégeink. Több ezer emberhez eljutott a hír, hogy kutyabarát a Győr Pláza. A többség pozitívan fogadta" – búcsúzott Bódis Piroska.