Három hónapig nincs kölcsönzés a győri Kisfaludy Könyvtárban

Ilyen most, ilyen lesz – a látványtervből is kitűnik, hogy a könyvtár kölcsönzőrésze modernebbnek, barátságosabbnak ígérkezik a jelenleginél. Fotó: Mészáros Mátyás és Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Győr legnagyobb bibliotékája a Kisfaludy Károly Könyvtár, amelyet néhány éve vett át Győr a megyei önkormányzattól. Azóta a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér része.Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató a Kisalföldnek kifejtette: a Baross úti épület az első világháború előtt épült, bank céljára. A kommunista időkben lakóházzá alakították, majd újabb átalakítást követően, 1976-ban költözött oda a megyei könyvtár. Utána elsősorban karbantartási jellegű beavatkozások történtek a házon. Jelentősebb változást az hozott, amikor az intézmény a győri önkormányzat fenntartásába került, s összeolvadt a városi könyvtárral.Azóta minden évben történt az épületen felújítás, amelyek közül az első igazán látványos a második emeleti helyismereti gyűjtemény modernizálása volt, amelyhez korszerű rendezvényterem és kiállítóterem csatlakozott. Rövidesen a régi liftet is korszerűre cserélték, felújították a lépcsőházat. Tavaly a fogadótér újult meg, ruhatárat alakítottak ki és megteremtették a lehetőségét – az idén tavasszal megnyílt – Lokálpatrióta Könyvesbolt létrehozásának. Emellett kevésbé látványos munkák is zajlottak, így a harmadik emeleti vizesblokk, a belső udvari homlokzat és csatornarendszer renoválása ugyanúgy nagy előrelépés volt, mint a pinceraktár természetes szellőztetőrendszerének kialakítása.Dr. Horváth Sándor Domonkos hozzátette: március 28-tól az első emeleti kölcsönzőrész modernizációja történik meg, hogy szeptember 4-től esztétikus, a jelenleginél barátságosabb környezetben fogadhassák az olvasókat. A kivitelezés révén a belső terek egységes, harmonikus egészet alkotnak, amelyhez arculati megújulás is kapcsolódik majd. Az intézmény olyan könyvtári tér kialakítására törekszik, amely egyszerre otthonos és megfelel a kor elvárásainak. Minden korosztályt szeretnének megnyerni, ugyanakkor a kisebbekre egy külön gyermeksarok, a fiatalokra pedig egy agorajellegű tér kialakításával gondolnak, amely hangulatos rendhagyó irodalomórák megszervezésére is lehetőséget teremt.A munkálatok idején, május 28-tól az első emeleti szolgáltatások szünetelnek. Hogy az olvasók ne maradjanak olvasnivaló nélkül, a beiratkozottak május 26-ig 30 könyvet kölcsönözhetnek. A májusban kölcsönzött könyvek lejárati idejét a nyitásig folyamatosan hosszabbítják. Az átalakítás ideje alatt az újságok és a folyóiratok a második emeleten olvashatók lesznek, miként a helyismereti gyűjtemény, a hang- és médiatár, a muzeális gyűjtemény zavartalanul működik.