Három év alatt közel 200 milliót költöttek a nádorvárosi temető felújítására

Újabb fejlesztéssel gazdagodott a nádorvárosi temető. Két éve már elkészült a bejárat melletti virágpiac térkövezése, mely előtte töredezett, rossz állapotú volt, melyre már nyár elején kikerültek a hőségtől és esőtől védő napvitorlák.Ezzel kiváltották a korábbi szedett-vedett napernyőkből álló kinézetet és egységes környezetet teremtettek-mondta el Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester.Hozzátette azt is, hogy a temető kerítése a bejárattól egészen a Szentlélek templomig, a 83-as út mentén szintén felújításra került, így a környezet most már igazán méltó, pláne annak tükrében is, hogy megérkeztek a virágpiac mellé az új virágládák, melyekbe most árvácskák kerültek, télen pedig örökzöldek díszítik majd.A nagyszabású temetői fejlesztésekre még idén is sor kerül, hiszen 2015 óta folyamatosan, közel 200 milliót költöttek a nádorvárosi temető felújítására, mely során megújult a régi ravatalozó előtti tér, a ravatalozó kívül-belül, sor került korszerű kandeláberek telepítésére, papi parcella kialakítására, elektromos beléptetőrendszer-kiépítésére, a polgármesteri díszsírok is megújultak, illetve új szemetesládák is kikerültek, s térkövezett sétányok is épültek.