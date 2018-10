Három és fél év után 21 millióval olcsóbban eladó Győr egyik legismertebb, rózsaszín épülete!

Persze az is lehet, soha el sem kelt az ingatlan. Ezen ugyan csodálkoznánk. Hiszen a ház elképesztően izgalmas és nem mellesleg kiváló helyen található. Ön szívesen lakna vagy vállalkozna az ismert, "tornyos" épületben 2015. március 7-én máraz eladásra szánt ingatlant. Most isméta lehetőségbe. Ráadásul a korábbi, 90 milliós ár helyett mára csak 69 milliót kérnek a házért!"Győr történelmi belvárosában, forgalmas helyen, azonnal költözhetően eladó egy vállalkozásra cég-képviseletnek, irodaháznak, rendelőnek, iskolának, üzletháznak - kiválóan alkalmas, teljesen felújított, cirkó gázfűtéses épület, melynek földszintjén egy utcai bejárattal rendelkező üzlethelyiség, előszoba, szoba, fél szoba, fürdőszoba-WC az emeleten pedig közlekedő, 3 szoba és egy fürdőszoba-WC lett kialakítva. A 300 m2-es telken 4 autóbeálló is kialakítható."Ha üzenhetne a jelenlegi tulajdonosnak, vagy akár a városvezetésnek, Ön mit javasolna? Mi állna legjobban és mi térülne meg leginkább a rózsaszín szépség kapcsán?További képek és adatok az eladó házróloldalán!