Három egyetem matematikai projektje Győrben

Elhangzott többek között, hogy a közel 1,4 milliárd forintból megvalósuló kutatási projekt 2017-től 2020-ig tart. A résztvevő intézmények elsősorban a jármű- és a gyógyszeriparnak dolgoznak ki hasznosítható matematikai eljárásokat. A projekt három pillére az ipari szolgáltatás, a kutatás és a képzés, fő célja a hálózat intézményi rendszerének korszerű kiépítése, egy közös ipari hasznosítási szervezet, kutatóközpont és képzési program kialakítása.



Szó volt arról is, hogy a projekt megcélozza az erőteljes nemzetközi jelenlétet is, hogy az unió kutatási keretprogramjából, a 80 milliárd euró költségvetésű Horizont 2020-ból minél több forrás juthasson a hazai kutatóknak és kutatóhelyeknek. A projekt keretében a résztvevők megalakítják a HUNIMAT Kutatóközpontot is, amelyben ipari feladatok beazonosított matematikai tartalmát kutatják.