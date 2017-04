Harminchárom csapat küzdött az első helyért a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen

Már 17 éves hagyománya van a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megrendezésének. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a győri katasztrófavédelmi kirendeltség szervezésében április 11-én délelőtt 10 órától kezdődött a Győr környéki iskolák helyi versenye, illetve a megyei döntő a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolájában.A rendezvényt Somogyi Tivadar a város alpolgármestere és Sallai Péter tűzoltó dandártábornok a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg, s örömmel köszöntötték a szép számmal érkezett csapatot, melyek között egy szlovák fiatalokból álló csapatot is üdvözölhettek.

Az elmúlt hetekben a helyi versenyeket már eldőlt, hogy általános iskolai, illetve középiskolai kategóriákban kik a legjobbak. Így a megyei versenyre a helyi versenyeken elsőként végzett csapatok, összesen hat négy fős csapat Sopron, Mosonmagyaróvár és Kapuvár környékéről érkezett. A győri helyi versenyen 27 csapat indult, így összesen 33 csapat szállt ma versenybe az első helyekért.Az általános és középiskolai csapatok elméleti és gyakorlati feladatok sorozatával találkoztak, összesen kilenc állomáson kellett változatos és érdekes, a tűzvédelemhez, a polgári védelemhez, az iparbiztonsághoz és a vízvédelemhez tartozó feladatokat megoldani a fiataloknak, minden állomáson meghatározott idő állt a feladatok végrehajtására.

A versenyszámok között volt tesztírás, vízkár-elhárítási feladat, elsősegély nyújtási ismereteikről is számot kellett adniuk, az Országos Mentőszolgálat munkatársainak irányítása mellett sérülteket kellett osztályozniuk, majd szakszerű elsősegélyben kellett részesíteniük őket. Labirintusban is közlekedtek a versenyzők, egyik társuk rádión irányította a többieket, akik letakart nyílású gázálarcban, egymás vállát fogva, „vakon" haladtak a bóják között, majd puttonyfecskendővel kellett célba lőniük, szintén „vakon".Egy másik állomáson térlátást segítő ügyességi feladatok és szimbólumok felismerése következett, itt kiderült ki ismeri fel a veszélyes anyagokat, ezeket aztán meg is kellett keresni a katalógusokból és az anyag tulajdonságait felsorolni. Majd kisebb kockákból kellett kirakni egy nagy kockát úgy, hogy a rajta lévő kép a meghatározott anyag tulajdonságára vonatkozzon.

EREDMÉNYEK



A győriek helyi versenyén induló csapatok közül az első helyet általános iskolai kategóriában Tét ÖTE általános iskolai csapata a (Kisfaludy)érte el. Második a Győrszemerei ÖTE, harmadik a Tápszentmiklósról érkezett Csokonai Általános Iskola 1-es csapata lett.



A középiskolások között a helyi versenyen első Győrszemere ÖTE, második a Tét ÖTE 1-es csapata, harmadik a Jedlik Középiskola csapata lett.



A 9 versenyszámban elért eredmények megyei összesítésével végül a következő területi eredmények születtek:



Általános iskolai kategóriában az első helyezést a Somogyi József Általános Iskola csapata érte el Ásványráróról, második a Tét ÖTE (Kisfaludy) általános iskolai csapata, míg harmadik helyezett a csornai ÖTE Heszti-Ászok általános iskolai csapata lett.



A középiskolások versenyében az első helyet a Csornai ÖTE Lánglovagok középiskolai csapata, a másodikat a Zsirai középiskolások csapata, a harmadik helyet a Győrszemere ÖTE középiskolai csapata szerezte meg.



Minden résztvevő csapat vidám hangulatban versenyzett, s kellemesen elfáradva, kupákkal és ajándékokkal térhetett haza a viadalról.



A mai megyei verseny nyertesei tehát a Somogyi József Általános Iskola Ásványráróról és a Csornai ÖTE középiskolai csapata képviseli megyénket az országos versenyen április 22-én Budapesten.

A fiataloknak élményt jelentett a füsttel telített sátor, ahol különböző tárgyakat, szakfelszereléseket kellett felismerni tapogatással, majd kihozni azokat a füstből. A versenyfeladatok között volt térképismereti, helymeghatározási a viharjelző rendszer működésével kapcsolatos kérdés is, majd iparbiztonsági activity következett, de tűzoltói szerelési feladatok is várták a diákokat.Itt alapvezeték és első sugár szerelését kellett végrehajtaniuk, majd csatlakoztatni a gépjárműfecskendőhöz, végül szabályosan visszaszerelni A gyerekek élvezték a feladatokat, mindenki felkészülten küzdött az első helyekért. A versenyzők bizonyították felkészültségüket a katasztrófavédelem területén.