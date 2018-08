Harcos istennők megálmodója a töltéstavai író, Waldmann Szabolcs

– A harmadik regénye megjelenése után már dönthet úgy, hogy csak az írásból él?

– A munkám a közgazdaságtanhoz kapcsolódik, hivatásomnak a hosszúkardvívás oktatását tekintem, az írás az életem, a legbelső lényemet mutatja meg. Azt szokták mondani, az a jó, ha az ember hobbija a munkája, de szerintem akkor is egy idő után csak pénzkereset lesz, mert nem teheti szabadon, amit akar, általában a megrendelők igényeihez kell igazodnia. Én ezután sem tudnék megélni íróként, de nekem az írás feltöltődés. Persze nagyon jó érzés először kézbe venni a megjelent könyvemet, először belelapozni, de a lényeg maga az alkotási folyamat. Ha megakadok írás közben, az a legizgalmasabb. Izgulok a regényem sikeréért, de nem a pénz miatt, hanem azért, hogy a következőket is megírhassam, ez ugyanis az eladott példányszámoktól is függ. Nagy ajándéknak érzem azt is, hogy abban a műfajban jelentek meg köteteim, amelyért gyermekkorom óta rajongok és a kedvenc, a mesteremnek tekintett író a barátom lett.



– Regénysorozata mindegyik kötetének címlapján egy nő látható, a címszereplő is egy hercegnő. Manapság divatos női főszereplőt választani.

– Az Esthar két főbb szereplője közül az egyik nő. Szerintem fontos a nők szerepe és ez a nézetem hangsúlyt kap a regénysorozatomban, de amikor elkezdtem írni, még nem volt jellemző például a filmekben a női főszereplők választása és nem kapott nagy hangsúlyt a feminizmus, ami mostanában túlzásokba is esik. Vannak a világnak részei, ahol a nőket jelentős hátrányok érik, Európában a szabályok szerint egyenrangúak, de persze azok végrehajtásán még lehetne finomítani. Engem a regényem írásakor nem ez vezérelt, hanem az, hogy a női karakterek érdekesek számomra.



– Például a feleségéé, aki a kötetei címlapjait tervezte?

– Ezeket ő készítette és nekem fontos, hogy ezt olyasvalaki tette, aki már az alkotás során sokat megtudott a történetről. Ő a béta-tesztelőm, velem együtt izgul, fontos, hogy elolvassa az írásaimat, fontos a véleménye, meg is szoktam kérdezni, nőként bizonyos helyzetekben mit mondana. Sziklaszilárd végkifejlet

– Változtatott eredeti szándékán az első kötet megjelenése után, a második és a harmadik megírása közben?

– A történet végéről a legelejétől kezdve sziklaszilárd elképzelésem volt és az nem is változott. Az addigi események kibontásakor persze voltak apróbb változtatásaim az eredeti szándékomhoz képest és persze nem is minden részletet terveztem meg előre, azok folyamatosan alakultak ki a fejemben. Az írói stílusom is változott a szorosabb szerkesztői együttműködés révén.



– Már az első kötetben is megjelennek olyan aktuális témák, mint a migráció, a háború.

– Igen, de amikor elkezdtem írni, akkor még a migráció nem volt olyan meghatározó Európában, mint azóta lett. Azért írok erről a regényemben, mert foglalkoztat, ahogy a vallás, a sorsszerűség, az összefogás ereje, az önfeláldozás, a jóság és a gonoszság is. Minderről szó van az Eshtar-sorozatban. Például van egy nagyon kegyetlen szereplő, de neki se minden érzése gonosz, ugyanis nagyon szerelmes.



– Többek szerint a csatajelenetek leírásai a legjobbak az első kötetben, mert érződik, hogy ért a hosszúkardvíváshoz. A folytatásban is van bőven ilyen rész?

– A második kötetben még több és a harmadikban is van. Civilizációk jövője

– Az Eshtarban egy olyan jövőt, civilizációt képzelt el, amiben a digitális világot fel sem találják, mert jobb megoldásra bukkannak. Milyen lesz a mi jövőnk ön szerint?

– A robotok miatt nem lesznek szerintem problémáink, mert mi építjük őket. A mesterséges intelligencia nincs olyan közel, mint hisszük, lehet, hogy észre se vesszük, mikor jön létre, az se egyértelmű, mit nevezhetünk annak. S bolygónk nyolcmilliárd lakójából csak kétmilliárd él a nyugati világban, a robotizáció fejlődését visszavethetik a nagy fejlettségbeli különbségek.

– A regénysorozatában szereplők sorsáról mit árulhat el azoknak, akik még nem olvasták a harmadik kötetet?

– A több idősíkon, több univerzumban játszódó történet végén összeérnek a szálak. Ezzel a trilógia lezárul, de az Estharban létrehozott világhoz kapcsolódóan még írok majd. Legendából sci-fi

– Milyenek a visszajelzések?

– A csillagokkal jelzett internetes értékelései, a kritikák pozitívak, a könyvek jól fogynak és ömlenek az üzenetek az olvasóktól, reagálásra készteti őket az írásom. Van olyan rajongóm, aki a harmadik kötet olvasása közben átdobta a szobán a könyvet a feszültség miatt, más telesírt egy százas csomag papír zsebkendőt. Egy dedikálásomról elkésett fiú úgy rohant utánam, hogy elmondja, a regényem miatt kezdett el vívni.



– Szeretné, ha megfilmesítenék az Eshtart? Mit tervez még?

– Jó lenne, ha tévésorozat lenne belőle, de sokba kerülne, nem az új technológiák, az effektek, hanem a sok helyszín, a sok szereplő miatt. Egyelőre az biztos, hogy a nyáron kiadják a negyedik regényemet is. A Hédammus újra száll ókori legendát dolgoz fel sci-fi stílusban, viccesen, a Fonyódi–Szélesi magyar szerzőpáros alkotta Mysterious Universe űropera világához kapcsolódva. Eshtar-trilógia

Az Eshtar című regénysorozat története szerint leigázott távoli galaxisok szenvednek a világ legfélelmetesebb és

legkönyörtelenebb lényei, a Férgek elnyomásától. A Földön minderről mit sem sejtenek, csakhogy pont itt, a peremvidéken születik meg a hős, aki végre reményt nyújthat a kíméletlen lények által pusztulásra ítélteknek. Valamennyi idősíkon háború dúl, és nemcsak az emberek meg a sötét istenségekként pózolók között, de belső, hatalmi harcok is gyengítik az emberek oldalát. Lehet, hogy hiába minden hősiesség és önfeláldozás? Lehet, hogy az események kimenetele így is, úgy is a rejtélyes időkovácsok kezében van? A vitáért vitába száll

Waldmann Szabolcs a Győr melletti Töltéstaván lakik. Családja vállalkozásában dolgozik és az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület alelnöke. A hosszúkardvívás a szenvedélye, oktatja és a kutatásával is foglalkozik ennek a hatszáz éves múltra visszatekintő harcművészetnek. Nemrégiben nyilvános vitát folytatott Puzsér Róbert kritikussal Isten létezésétől, ez megnézhető a YouTube-on és továbbiakra is felkérést kapott. Ezt társadalmi szerepvállalásnak tekinti: vitába száll a vitáért, mert szerinte fontos, hogy beszéljünk, vitatkozzunk fontos kérdésekről, ne pedig címkézzük egymást.