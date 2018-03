Hamarosan startupok mutatkoznak be Győrben

További információ



Tüske Tamás 06303568175, tuske.tamas55@gmail.com. Tüske Tamás 06303568175,

A StartITup Győr közösség hivatalos partnere a Startup Europe Week-nek és a már rendhagyó Startup Szerda keretein belül fogja ezt a nagyszabású eseményt Győrbe hozni. Az eseménynek a győri Széchenyi István Egyetem B3 előadója ad otthont 17:30-as kezdéssel március 7-én.Startup Europe Week-nek az a célja, hogy megmutassa milyen támogatások érhetőek el a helyi fiatal vállalkozóknak. De miért van erre szükség? Arra, hogy a helyi vállalkozóknak és startupoknak mire van szükségük, azt először helyi szinten kell megtalálni. A lokális nézőpont megértése elengedhetetlen a helyi vállalkozások fejlődéséhez. A vállalkozások fejlesztésének pozitív hatásai vannak a társadalomra és a gazdaságra egyaránt: csökkenti a fiatal munkanélküliséget, értelmet ad fiatalok számára és olyan fontos kompetenciákat fejleszt a fiataloknak, melyet az élet többi területén is jól tudnak használni.2017-ben a SEW-et 280 szervező több száz rendezvényt szervezett több mint 40 országban. Ezek az események 100.000 vállalkozóhoz illetve vállalkozó kedvű fiatalhoz értek el valamint több mint 18 millió megtekintést eredményeztek a social mediában. 2018-ban a SEW-et világszerte március 5 és 9 között rendezik meg. Több mint 300 rendezvény fog megvalósulni több mint 50 országban. Most először, a rendezvénysorozatban Európán kívüli országok is részt vesznek. A rendezvénysorozat Spanyolországban és Romániában (Brassóban) fog kezdődni március 5-én.Ebben az évben a StartITup Győr a hivatalos szervezője a győri SEW18 eseménynek, melyet Startup Szerdának neveztek el. A Startup Europe Week pályázatot 3 győri kötődésű fiatal adta be: Páti Diána, Szabó Krisztián és Tüske Tamás. A rendezvény ingyenes mindenki számára. Olyan emberek fogják megosztani a tapasztalatikat, akik már bizonyítottak a vállalkozói életben. Az eseményre való regisztrációlehetséges: