Hamarosan épülhet a pannonhalmi tanuszoda - látványtervek

Az uszoda látványterve, az objektum a Szent Benedek-iskola udvarán épül.

Elindult a közbeszerzési eljárás a pannonhalmi tanuszoda kivitelezésére, az ajánlatok beérkezési határideje a héten járt le. Az eljárás becsült értéke 444,4 millió forint.A Nemzeti Sportközpontok tavaly kötött együttműködési megállapodást Pannonhalma önkormányzatával a beruházás elvégzéséről, amit nagyon várnak a térségben élők, hiszen a legtöbb gyereket Győrbe viszik úszni. Az országban épült ilyenfajta vidéki objektumokhoz hasonlóan a tanuszoda egyszerűen tagolt, két medencetérből és két tömegre bontott öltözőszárnyból álló létesítmény lesz – egy 60 és egy 375 négyzetméteres medencével, a kicsi 80 centi mély, a nagy pedig 1 méter 90 centis. Mindegyik feszített víztükrű és természetesen vízforgató rendszerrel ellátott. A két öltözőblokk között lesz az előtér, ahonnan a medencékhez is belátni, segítve a tájékozódást. Az uszodatér falai szerelt technológiával készülnek, míg a gépészetet nagyrészt a tetőtérbe, a vízgépészetet pedig a pincébe tervezték. Állami fenntartású lesz.

A beruházás terveit négy éve jelentették be, azóta többször is megfeneklett. A projektért dolgozó Kara Ákos államtitkár tájékoztatásából tudjuk: december végén elindult a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, két hete helyszíni bejárást tartottak, és február 5-ig érkezhettek be az ajánlatok. A procedúra lezárásától függően úgy látszik, hogy tavasszal rakják le az alapkövet és ettől számítva 360 nap áll rendelkezésre.A térségben 1200 iskolát és 1000 óvodást érint a Szent Benedek-iskola udvarára épülő uszoda, s nemcsak a gyerekek várják, bár elsőrendű funkciója nyilván az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás lesz. A szabad kapacitás terhére sportegyesületek is használhatják, s nyitva áll majd a nagyközönség előtt.