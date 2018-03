Halott Pénz Győrben - Fantasztikus a hangulat az Audi Arénában - fotók

Fotó: Tudósító

Szinte telt ház előtt játszik a Halott Pénz. Fantasztikus a hangulat az Audi Arénában, a 20 perces késés ellenére is. Marsalkó Dávid azt mondta a közönségnek, nagyon várták már, hogy két év után újra Győrben zenéljenek.

Korábban írtuk

Eszti izgatottan várja már a kezdést

Magyar Zsófi Fertőendrédről jött Győrbe a Halott Pénz koncertre.

A hét éves Tóth Csenge Anikó maga is szépen énekel. A Halott Pénzből legjobban Járai Márk hangját szereti.

Gyülekeznek a rajongók a Halott Pénz győri koncertje előtt az Audi Arénában. Sokan már a buli előtt egy órával a ideértek, sőt, néhányan már a helyszínen kapható Halott Pénz pólókat is beszerezték.Eszti Kisbajcsról jött az Aréna turné első állomására, ahol először szólal majd meg élőben kedvenc Halott Pénz száma, a Mindenre ráveszel, ami a Valami Amerika 3 betétdala is.Magyar Zsófi anyukájával egészen Fertőendrédről utazott ide, hogy megnézze a fiúkat. Ő az Ahol a május földet ért várja a legjobban.Tóth Csenge Anikó Komáromból érkezett a koncertre édesanyjával, akivel még nagypapáját is rávették az útra. Bár nem volt nehéz dolguk, hiszen náluk az egész család zenész. A nagypapa saját bevallása szerint a hegedűn kívül szinte mind hangszeren játszott már, az anyuka otthon az egyetemi kórus tagja és Csenge is szépen énekel. A hét éves kislány kedvenc Halott Pénz dala a Darabokra törted a szívem és az együttesből a győri Járai Márkot kedveli a legjobban.A fiúk korábban elárulták, nagy lelkesedéssel készültek az Aréna Turnéjuk mai nyitókoncertjükre, ahol a nagy slágerek mellett szeretnének néhány olyan dalt is elővenni, amiket fesztiválokon ritkábban hallhatunk tőlük.