Hal- és Sörfesztivál Győrben, lovasszínház, tenyészbika vásár - hétvégi programajánló

Kimaradt egy program, és ajánlaná? Várjuk erre a címre: tudosito@kisalfold.hu

Győr és környékeMagyarország legnagyobb halfesztiválja ezúttal a legjobb hazai és nemzetközi kézműves sörökkel megfűszerezve!A rendezvényen bemutatják hazánk folyóiban, a Dunában és a Tiszában, valamint tavainkban, a Balatonban, a Tisza-tóban, a Fertő tóban, és a Velencei-tóban élő halainkat, melyeket jellegzetes ízesítéssel készítenek el a halünnepen résztvevő éttermek.A fesztiválon az év hala, a szürkeharcsa kiemelt figyelmet kap, így a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek majd a hal elkészítésének variációival.Koncertek:10. 13., péntek18–19 óra: Takács Nikolas @ Halfesztiválszínpad.19–20.30 óra: DJ Dominique @ Halfesztiválszínpad.10. 14., szombat18–19 óra: Kerozin @ Halfesztiválszínpad.A rendezvény ingyenes!10. 14., szombat, 10–19 óra10. 15., vasárnap, 9–18 óraFamulus Business HotelAz idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kockanapok elnevezésű Lego® építmények kiállítása, amely az ország egyik legnagyobb és legkülönlegesebb legógyűjteménye. A kiállításon változatos témák lesznek, többek között a Star Wars®, Ninjago®, Friends, Gyűrűk ura, Disneyland- terepasztalok, járművek földön és vízen, motorizált építmények. Jegyárak: 700 Ft (gyermek) és 900 Ft (felnőtt), 2 éves kor alatt ingyenes.10. 13., péntek23 órától: Kitschi X Blackrod Showcase w/ Takaaki Itoh (JP) Sikztah, Depthon, Akos Wex,SpaceMonkei.10. 14., szombat21 óra: Pál Utcai Fiúk. Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 2400 Ft.10. 14., szombatTo the Rock Music & Drink Bar (Mészáros Lőrinc u. 13.), 21 óra20 óra: Vendég a Custom Blues Band.11. 13., péntekIndulás: Kálóczy tér 1., 15 óraA programhoz csatlakozó lakosok ki-emelkedő országos és helyi közéleti személyiségek vezetésével, az összefogást rózsaszín szalaggal és lufikkal szimbolizálva közösen átsétálnak a rózsaszínbe öltöztetett Kossuth hídon. A program konferenciával folytatódik 16 órától a Hotel Konferenciában. A témák érintik a szövettani vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókat, a lelki béke, az étkezés és a mozgás jelentőségét a betegség elleni küzdelemben.10. 14–15., szombat-vasárnapDunaCenter, 9–18 óraBelépő nincs, ajándékok vannak. Minden helyszínen a regisztrált jegyespár azonnal ajándékot kap és megnyerheti a számos, esküvőjéhez hasznos nyeremény egyikét. www.eskuvokiallitasgyor.huGyirmóti Rodeo Ranch10. 14., szombat19 óra: „Lovak álma" – musical-összeállítás.10. 15., vasárnap19 óra: „Hazám, hazám" operett-opera válogatás.Győrben először lovasszínházi előadást láthat a ló- és művészetbarát közönség. Az előadásokat öt országban mutatja be az utazó lovas-színház, Győrben egy hétvégén két produkciót is. Mindkettőben népszerű slágereket láthatunk-hallhatunk, szombaton a musical-, vasárnap az opera- és az operettirodalom sláge-reiből. Az énekes-színész szereplők mellett a 90 perces előadások lovas-elemeit a Győri Ördöglovasok adják elő, akik trükklovasműsoraikkal méltán népszerűek szerte az országban. Olyan népszerű dallamok csendülnek fel a gyirmóti Rodeo Ranchen, mint az Elizabeth, az István, a király vagy a Pocahontas betétdalai, de elhangzik Dobó egri várkapitány esküje is.10. 15., vasárnapTalálkozás: Delikát-ház (modern épület, Dunakapu tér 6.), 15 óraA sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva idegenvezető.A séta ingyenes, de a részvételhez regisztráció szükséges: hello@designhetgyor.huSopron és környéke10. 14., szombatHídi major10.30 óra: Köszöntő. 10.30 óra: Tenyészbikák felvezetése, bírálata. Bemutató majorság és látogatóközpont – Lászlómajor. 10 órától: Kézműves- kirakodóvásár, játszóház és kötélverés, népi és ügyességi játékok, mobil planetárium. 11 óra: Jurtasátor-állítás és íjászat. 12 óra: Ebéd. 13 óra: Zenés előadás kisgyerekeknek. 14.15 óra: Czenki Hársfa néptánccsoport zenés műsora. 16.30 óra: Lovasíjász- és solymászbemutató. Kísérőprogramok: lovas kocsikázás, szolárhajóval a Hansági-főcsatornán, pónilovaglás.10. 13., péntek21.30 óra: Ozone Mama-, Red Ma-chete- (A), Dirty Sound Magnet- (CH) koncertek. Belépő: 1000/1200 Ft.10. 14., szombat21.30 óra: Passion Project. Belépő: 700 Ft.Mosonmagyaróvár és környékeTáncház10. 14., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 17 óra17 órától a kicsik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja meglepetéssel a gyerekeket. 20 órától kezdődik a nagyobbak számára a táncház. Ők a Kislaptáros népzenekar zenéjére mulat-hatnak.10. 13–14., péntek-szombatVadász vendéglő (Szabadság u. 1.),17 óraJótékonysági rockfesztivál egy várbalogi beteg kisfiú megsegítésére.Jótékonysági pingpongverseny10. 15., vasárnapBalassi Bálint Művelődési Ház, 9 órátólEgy motorbalesetben megsérült jánossomorjai férfi javára! Nevezés és adományok a helyszínen!Szervező: JSE asztalitenisz-szakosztálya.Levéli Kultúrház, IKSZTVecsei László Ezékiel festőművész kiállítása. A tárlat megtekinthető október végéig, a kultúrház nyitvatartási idejében és a Levéli Napok 2017 rendezvényei alatt.10. 14., szombatXIII. Civil Nap. Házigazda idén: Levéli Horgász Egyesület. Helyszín: a kultúrház és a Fő utca. 10 óra: Bábukavalkád – szalmabábuk kihelyezése a Fő utca különböző pontjaira. 15 óra: Levéli Civil Placc Teátrum – a csapatok vidám műsorai a bábuknál. 16 óra: Civiliáda – vidám vetélkedő a „civilek" csapatai között. 18 óra: Civil mulatság – zenét szolgáltat: Rode Attila; büfét szolgáltat: a Sport büfé.10. 15., vasárnap15 óra: Levél KSE–Győrsövényház bajnoki labdarúgó-mérkőzés. A tartalékmérkőzés 13 órakor kezdődik. Helyszín: sportpálya.RábaközMúzeumok Őszi Fesztiválja10. 14., szombatCsornai Múzeum, 15 óraA Gyermekvilág anno... c. kiállítás megnyitója.