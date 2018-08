Hajmeresztő erőfitogtatás Győrben - Olvasóink szerint volt keményebb helyzet a két autó között előző motorosnál

videós összeállításának az volt a célja, hogy kevesebb balesetveszélyes szituáció forduljon elő Győrben. A kisalfold.hu múlt hetiaz volt a célja, hogy kevesebb balesetveszélyes szituáció forduljon elő Győrben.

A Golffal a tiltás és a józanész ellenére behajtottak oda, ahova sűrűn kanyarodnak buszok. A rendőrök gyakran büntetik meg a szabálytalankodó kerékpárosokat itt, úgy tűnik, lassan az autósoknak is készíthetik a csekkeket. Forrás: Győrbenközlekedünk.hu

Győrben meredeken emelkedett az autók száma az utóbbi 30 évben, ez a tendencia jelenleg is tart. Ameddig a '80-as években 1000 ember 75-80 kocsit hajtott, ez a szám óvatos becslés szerint most 350 körül mozog. Ha egy családot három fővel számolunk, akkor családonként egy autó az átlag napjainkban.Ahogy mind több autó halad Győr útjain, mind többször araszolnak lépésben a kocsisorok csúcsidőben, különösen az iskolai tanév idején. Nem meglepő: gyakran találkozunk agresszív autósokkal a városban. Nehéz a szabálytalanságokat "osztályozni", de a legdurvábbak azok, amikor szándékosan hagyják figyelmen kívül a szabályokat.Ezek a sofőrök tudják, mit művelnek, tudatosan sodornak veszélybe másokat és önmagukat értelmetlen előzgetéseikkel, türelmetlenségükkel. Friss hazai kutatás szerint ezek a sofőrök ritkán gyakorolnak önkritikát, a hibáikat akkor sem vagy csak részben ismerik el, ha balesetet okoznak. Az elemzésből kiderül: az agresszív sofőrök reakcióideje hosszabb. Pontosan azért, mert felfokozott lelki állapotban ülnek volán mögé.Nagy Eszter oktató a KRESZ-tanfolyamok alatt rendszeresen mutat olyan rázós helyzetekről készült felvételeket tanítványainak, melyeket Győrben rögzítettek és felkerültek a világhálóra. "Figyelem a fiatalok arcát, először a többségük nem akar hinni a szemeinek és csak annyit mond: `Úristen, ez tényleg a mi a városunkban történt!´.Amikor azonban elemezzük a szituációkat, elejtenek olyan eseteket a tanulók, hogy a barátjuk is bekanyarodott a tilos tábla ellenére az egyirányú utcába. Mindig arra fókuszálok, hogy elmagyarázzam nekik, miért volt balesetveszélyes adott szituáció. Lehet, hogy a film főszereplője megúszta, mert szerencséje volt, de attól még súlyos baleset történhetett volna az akcióból" - mondta az oktató.Nagy Eszter hangsúlyozta: "sok múlik azon, milyen példát hoznak otthonról, a baráti körből a tanulóvezetők. Azok, akik szabálykövető viselkedést látnak, jobban betartják a KRESZ-t".A kisalfold.hu válogatásában többek közt megtekinthették, hogyan előzött egy motoros két autó között a Bisinger-felüljárón, illetve a Baross hídról hogyan fordult Nádorváros irányába egy golfos. Több tucatnyi, szélvédő mögül rögzített, 2018-as győri felvételből válogattunk tízet. Olvasóink ezekről így mondtak népítéletet. Íme.