Hajléktalanra támadó tinik Győrben - Mi vár a fiatalokra a magyar javítókban?

A két kamaszt bilincsben hozták, s abban is vitték el – valamelyik hazai javítóintézetbe. Fotó: Mészáros Mátyás



Nem úszták meg a büntetést azzal a fiatalok, hogy– rögtön az elején ezt a tévhitet tisztázni kell. Mint ahogy azt is, hogy koruk miatt nagyon máshogyan nem is dönthetett volna a nyomozási bíró. A törvény szerint ugyanis 14 év alatt kizárólag, 14 év fölött pedig elsődlegesen javítóba kerülnek azok a fiatalkorúak, akik olyan bűncselekményt követnek el, ami miatt el kell rendelni a fogva tartásukat.A győri hajléktalant csaknem halálra késelő 15, illetve 16 éves kamaszok jó eséllyel a budapesti Szőlő utcai javítóba kerültek, fiúkat fogadó intézet ezenkívül még Aszódon és Debrecenben van.Kimenő, eltávozás, szabadság, intézeten kívüli oktatás, képzés, munka, egyéb program kizárt azok számára, akik az előzetesüket töltik a javítóintézetben. S ha valaki a javítóban sem viselkedik a szabályoknak megfelelően, az intézet igazgatója kezdeményezheti az ügyésznél, hogy vigyék valamelyik büntetés-végrehajtási intézetbe.Ugyanakkor teljes körű ellátás jár a javítóban az előzeteseseknek is – ugyanúgy, ahogy a fiatal elítélteknek; gyermekvédelmi szempontból tehát nincs különbség. A nevelésüket legfeljebb tizenkét fős csoportokban biztosítják.Itt jön a nagy kérdés, hogy célt lehet-e érni a javítóintézetekkel? Legutóbb egy győri bíró, dr. Jungi Eszter fogalmazott úgy, hogy a bírák sajnos „kiszerettek" a javítóintézetekből, s mondatának van alapja. Míg ugyanis 1985-ben a jogerősen elítélt fiatalkorúak 12,4 százalékát küldték javítóintézetbe, ez a szám a 2000-es évekre 3 százalékra csökkent.

Ez a tény annak fényében is érdekes, hogy míg a börtönökben a 100 százalékot meghaladó kihasználtságról beszélnek, a javítókban még van, pontosabban lenne hely. Egy 2013 végi adat szerint a javítóintézetekben 373 fiatalt helyeztek el, ez 89 százalékos kihasználtságot jelent. (Azóta megépült Nagykanizsán is az új javítóintézet, ami a férőhelyek számát 24 százalékkal növelte, így a kihasználtság is tovább csökkent.) A betöltött helyek 43 százalékát a jogerősen elítéltek foglalták el, 57 százalékot pedig az előzetesesek. A Győrben elfogott két kamasz esete tehát a statisztikát erősíti, precedensről semmiképp sem beszélhetünk.S ha már az esetük felhívja a figyelmet a fiatalkorú bűnözésre, lássunk további, beszédes számokat. A statisztikák százezer lakosra vetítik le a bűnelkövetők számát, ebből az látszik: a 14–17, illetve 18–24 évesek csoportjában is kétszeres az arányszám a teljes népességet nézve. Ennek nem az az oka, hogy az idősebbek kisebb arányban követnek el bűncselekményt, sokkal inkább arról van szó, hogy a felnőttek ügyesebben kerülik el a lebukást. Most sem lehet azt állítani, hogy rafinált elkövetőkről beszélünk, a két tini értelmetlen, szimplán brutális cselekményt követett el a hajléktalan áldozattal szemben, 48 óra leforgása alatt pedig elfogták őket.Bekerüléskor a 14–17 éves, középiskolás korú nevelteknek mindössze 44 százaléka végezte el az általános iskola 8 osztályát, van tehát mit pótolni az intézet falai között. A 2012/2013-as tanévben a javítóintézeti nevelés keretében szervezett tanítás során a fiatalok 53 százaléka fejezte be sikeresen azt az évfolyamot vagy tanfolyamot, amelyre járt.Vagyis minden második, ami nem tűnik fényesnek, de Jungi Eszter a szakdolgozatában (amelyből ezeket az adatokat is vettük) rámutat, hogy a gyerekek között nagyon magas a sajátos nevelési igényűek száma, többségük iskolai kudarcokkal, kihagyásokkal és lemaradásokkal érkezik a javítóba.Persze nem emiatt „szerettek ki" a bírák a javítóintézetekből. Sokkal inkább azért, mert a büntetőeljárások elhúzódása miatt a fiatalkorúak már régen nem fiatalkorúak, amikor az ítéletüket kihirdetik, s éppen emiatt késik le a javítóintézeti nevelés lehetőségét. Erre két megoldás mutatkozik, az egyiket a közelmúltban megoldották: a javítóintézet felső határát 19-ről 21 évre tolták ki. A másik az lenne, ha a fiatalok ügyeire soronkívüliséget vezetnének be.De míg a javítóintézet kapujának kilincse a bíró kezében van, ez utóbbi már a törvényhozókéban, s most mindenki a kezüket figyeli.