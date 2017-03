Hajléktalan nő és férfi rabolta ki társukat Győrben - Ütötték és rúgták is

Illusztráció

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt két hajléktalan személlyel, egy férfival és egy nővel szemben, akik 2016 decemberében Győrben harmadik társukat bántalmazták és kirabolták - közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.A vádirati tényállás szerint a sértett egy garázsban lakott, ahol – alkalmi kapcsolat lévén – időnként meglátogatta őt a vádlott nő.2016 decemberében egy éjjeli órán is a sértett nő kopogtatott a sértettnél, aki ajtót nyitott. Az ajtóban a nőismerősén kívül azonban egy másik férfi is állt, aki pulóverénél fogva azonnal kirántotta a helyiségből a sértettet. A földön fekvő férfit a két hajléktalan ütni és rugdosni kezdte, közben pedig azt kérdezgették tőle, hol van a pénze. Mivel a sértett nem válaszolt, a férfi elkövető rátérdelt a földön fekvő sértettre, míg női társa átkutatta a helyiséget. A sértett pénztárcáját a párna alatt meg is találta, abból 6500 forintot magához vett, majd társával együtt távoztak a helyszínről.A sértett a bántalmazás következtében arcának és orrának többszörös zúzódását szenvedte el, mely sérülések nyolc napon belül gyógyultak. A bántalmazás jellege miatt azonban súlyosabb, csonttöréses sérülések is kialakulhattak volna a sértettnél.Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat rablás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. Az alkalmazandó büntetési tétel 11 évig terjedő szabadságvesztés.