Háda János rendezte az évad kedvenc előadását Győrben

– Nem tudott részt venni a TAPS-gálán, így lemaradt a nézők elismeréséről. Hogyan jutott a csillogó gömb birtokába?

– Érdekes története van a pótlólagos díjátvételnek. Június elejére kaptam egy meghívást Győrbe, kíváncsi voltam A padlás nagyszínpadi előadásán is a szereplőkre, az előadás csapatára. Legnagyobb meglepetésemre a finálét követő tapsvihar közben a színészek felhívtak a színpadra és Venczel KovácsZoli átadta a Kisalföld olvasóinak szavazatai alapján elnyert TAPS-díjat, melyet rendezőjeként érdemeltem ki. Nem akarok túlozni, de igazi szeretetbombaként éltem meg a rövid kis ceremóniát, hétszáz állva ünneplő néző köszöntését…



– Örökzöld évad előkelő mezőnyében végzett az élen A padlás; az Éjjeli menedékhely, a Makrancos Kata, az Abigél, a Bolha a fülbe és A vád tanúja szorult mögé…

– Amely darabokhoz ugyancsak kiváló művészek adták rendezőként a nevüket, így Valló Péter, Bagó Bertalan, Forgács Péter, Szűcs Gábor és Simon Kornél. Komoly vetélytársak, és hadd mondjam el, hallottam ugyan a Győrben hagyományos díjra jelölésről, de az esélyek latolgatásáig már nem jutottam el. Számomra a feladat volt az elsődleges, a három évtizede népszerű musical színpadra állítása, s ezt meg lehet oldani jól-rosszul, én igyekeztem beletenni azt az érzelmi töltetet, amely a munkámat általában jellemzi. A padlásban minden korosztály megtalálja a csodát, a reményt, hogy létezik egy múltból táplálkozó jövő. A nézők szavazatai pedig azt jelzik, hogy a fáradozásom találkozott a közönség ízlésével.



– Egyébként nem tekinthetők sikertelennek korábbi győri belépői sem. Megszerette a várost?

– A két évvel korábbi Félőlény győri életútját én is pozitívan ítéltem meg. Úgy éreztem, a szörnyek legyőzése általi könyvmentés igazi mai musicalmeseként vonult be a köztudatba, remek zenei aláfestéssel és nemkülönben jól eltalált koreográfiával. Az már külön öröm, hogy a második Kortársasjáték alkalmából Zalán Tibor írása az én rendezésemmel közönségdíjas lett, és tulajdonképpen a tavalyi hasonló rendezvényen sem számított kudarcnak a szerkesztőségben játszódó Szuperdurva bemutatása. A padlás rendezésére nem én jelentkeztem, Forgács Péter igazgató kért fel rá, szakmai ismereteim birtokában talán sikerült úgy megrendezni, hogy kamarai körülményekkel és nagyszínpadi színhelyen egyaránt megállja a helyét. Ugyan az ősszel kezdődő évadra nem kaptam megbízást, de remélhetően a következőre eredményesek lesznek a tárgyalások, és nekem is lesz majd feladatom abban, hogy nívós színházi élményekben részesüljön az Olimpiai Sportpark közönsége.



– Hosszú ideje az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínész. Még mindig talál benne kihívást?

– A szappanopera-történetekben azért már kevésbé, de például Jim Carrey-t a váltásai miatt nem lehet próba nélkül, rutinból megoldani, s ez élményt is ad. Az ismerős színészeknél már a gesztusokat is tudom, egy-egy új szereplőt pedig munka közben lehet igazán megismerni, amikor a tulajdonságaihoz és a tempójához tudom igazítani a hangomat. A legkedvesebb szinkronalakításom Az élet szép című film, Roberto Benigni írta, rendezte és játszotta a főszerepét huszonegy évvel ezelőtt. Az alkotás három Oscar-díjat érdemelt ki, és ebben a filmben különösen fontos volt, hogy a magyar hang ugyanolyan művészi pontossággal illeszkedjen a történetbe.



– A Győrhöz közeli Komárom is gyakori munkaterülete. Honnan a kapcsolat?

– Tavaly kezdődött, amikor Vizeli Csaba keresett meg azzal, hogy régóta szeretne velem dolgozni. Így jött létre A három testőr Afrikában bemutatója a Monostori Erődben, az idei nyáron pedig már a második közös munkánkra került sor. Mégpedig Trecskó Zsófia, Vizeli Csaba és Magyar Attila musicaljében, amely Futballáb címmel került a közönség elé. Adva van egy bajba kerülő, támogatóért kibicelő falusi futballcsapat, amely bonyodalmak és leleplezések sorát idézi elő, kitűnő poénokkal, kellemes zenével. Futballszövetségi ellenőrként az én szerepemet sem mondanám hálátlannak. De ezzel nincs vége a komáromi munkáknak, a következő Claude Magnier világsiker bohózata, az Oscar, amelyet rendeztem és játszom is benne.



– Több produkciót is Hadart Színház néven jegyez: miért alakult, hogyan működik a művészeti társulás?

– Az előzménye a hét évvel ezelőtti helyzet, amikor a József Attila Színházból mindenkit elküldtek, mintegy előremenekülésként alapítottam meg a Hadart Színházat, felhasználva az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2003-ban megszerzett kulturális menedzseri diplomámat. Mára kialakult egy komoly, mintegy félszáz tagot számláló mag, de külsős szereplőket is foglalkoztatunk. Az Oscar színre vitele például teljesen a produkciós iroda alkotása. Egyetlen lényeges különbség a kőszínházakkal szemben, hogy nekünk nincs saját épületünk, de játszunk mindent, ami a színházi repertoárban megtalálható. Ráadásul az esélyegyenlőség jegyében infokommunikációs akadálymentesítéssel, azaz szereplőként a színen lévő jeltolmáccsal. Komáromban és másutt, és remélem, minél előbb újra találkozhatok az általam nagyon megkedvelt győri közönséggel is.

Jövőre lesz harminc esztendeje, hogy Háda János elvégezte a színművészeti főiskolát, melyet később még megtoldott egy kulturális menedzseri diplomával. Játszik, rendez, szinkronizál.