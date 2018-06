Ha épp nem Kowalskyékra bulizna ma este - Bemelegítés a soproni Depeche Mode koncert előtt

Depeche Mode warm-up party és First Aid 4 Souls koncert a győri Bizarre klubban, a To the Rock Music and Drink bárban!Az idén 30 éves Bizarre Klub vár minden rajongót egy közös bemelegítésre a soproni Depeche Mode koncert elött. Depeche Mode, Electro, Industrial és alternatív zenék hajnalig.A bulin fellép a hazai elector-industrial szcéna meghatározó zenekara a First Aid 4 Souls is!Mikor? Szombaton 21.30-tól 04.30-igBelépő: nincs