Ha bajkeverő tartja sakkban az egész falut

A múlt szerdai istentisztelet végét zavarta meg az az ásványrárói férfi, aki cigarettával vonult végig a templomon, majd kötekedni kezdett. Ezután a két vendéglátóhelyen balhézott – a kiérkező rendőrök fékezték meg. Előállították, de azóta hazaengedték – a falu tart tőle.



Hasonló volt a helyzet azzal a lázi férfival, aki január közepén brutálisan agyonverte féltestvé-

rét. Korábban többször ki kellett hívni miatta a rendőrséget, a szomszédok is nehezen viselték a hajnali üvöltözéseket.



Kiszámíthatatlan volt



„A gyilkosság az emberek fejében maradt, de amióta a gyanúsított börtönben van, nyugodtabb a falu. Csend van: korábban mindig mozgott a levegő" – mondta egy megkérdezett lázi férfi. Ezzel ért egyet Király Antal is, aki szerint nyugodtabbak, amióta a fiatalember nincs itthon. „Kiszámíthatatlan volt, féltek tőle az asszonyok" – magyarázta. Stummer László szerint az emberölésben az alkohol is közrejátszhatott.



Jogszabály kell

Csaplár Zoltán, a megyei polgárőrszövetség elnöke szerint a „településüket félelemben tartók" kérdését jogszabályalkotói szinten lehet csak kezelni. A rendészeti hatóságnak is meg van kötve a keze, ha nem tarthatja benn az illetőt, a polgárőrség csak jelezni tud a rendőrségnek, a szakorvos pedig tehetetlen, ha az illető úgy dönt, hazamegy, s nem kér a kezelésből. „Ez egy lehetetlen helyzet, amelyre jogszabályi megoldást kell találni."



„Nincs pardon"



Győrszemere hosszú utat járt be, míg mostanra elmondhatja, hogy a megye egyik legbiztonságosabb települése lett – kevés bűncselekmény köthető a faluhoz. Ebben kulcsszerepe van Horváth Gyula polgármesternek, aki a megoldásban a hatékonyan fellépő rendőrséget és polgárőrséget emelte ki a közterületi kamerarendszerrel kiegészítve. A településvezető szerint a veszély minden településen fennáll, a bajkeverőket következetességgel lehet visszaszorítani. „Nincs pardon: engem is megfenyegetett egy férfi, hogy megöl – bíróságra vittem az ügyet.



Az illető – több más bűncselekmény miatt is – jelenleg börtönben ül. Nem szabad hagyni, a bajkeverőket a kisebb vétségekért is meg kell fogni: nyomást gyakorolni rájuk azzal, amit a jog megenged, hogy tudják, mi a rend a faluban. Ha összejön a bűnlajstrom, úgyis egy időre kiveszik a közösségből" – mondta. Hozzátette, van, amikor két év is eltelik egy bírósági ítéletig, s bár a tisztességes emberek számára lassúnak tűnik, végig kell járni ezt az utat.