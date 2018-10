Gyurcsány Ferenc Győrben segítséget kért - Simon Róbert Balázs: "Gyurcsány Ferenc kerítést bontana"

„Azért kell küzdeni, mert nem tudunk mást csinálni" – fogalmazott Gyurcsány Ferenc . A DK elnöke szerint senki nem akarja Európa kultúráját felszámolni, s ha egy-kétezer bevándorló veszélybe tud minket sodorni, akkor velünk van a baj. Elmondta, hogy a Fidesz elfoglalta a pénzügyi rendszert, az igazságszolgáltatást, a nyilvánosságot, s azóta nincs helye a szabad szónak. Hangsúlyozta: muszáj ellenállást tanúsítani, mert ezt a rendszert az utcán lehet megdönteni. „Azért jöttem, hogy segítséget kérjek, mert a most rendelkezésre álló eszköz nem elegendő" – folytatta, hozzátéve: „a legutolsó mentsvár az lehet számunkra, hogy ennél nagyobb gazemberek is megbuktak előbb-utóbb". Azzal búcsúzott, hogy lesz még Magyarország újra köztársaság.A rendezvényen felszólaltak többen is, köztük Szabó Zoltán, a megyei közgyűlés DK-s képviselője és Glázer Tímea , a DK győri képviselője.„Győr nem kér Gyurcsány bevándorláspárti politikájából" címmel tartott kedd délután Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) sajtótájékoztatót a városháza előtt, mégpedig annak apropóján, hogy a Demokratikus Koalíció tüntetést szervezett a megyeszékhelyen.Simon Róbert Balázs hangsúlyozta: aggodalommal látják, hogy Gyurcsány, a brüsszeli bevándorláspolitika egyik legnagyobb szószólója, kezd ismét az ellenzék vezérévé lenni. „Ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy Gyurcsány Ferenc lebontaná a déli határon álló kerítést és engedélyezné a betelepítési kvótát is. Ha rajta múlna, már Magyarországot is elárasztották volna a migránsok és most a határőrizet jogát is átadná Brüsszelnek" – fogalmazott Simon Róbert Balázs.A fideszes képviselő szerint a kormány elkötelezett most is, hogy megvédje az országot. Felidézte a 2015-ös állapotot, amikor több tízezer migráns vonult át a megyeszékhelyen, továbbá azt is, hogy a győriek 46 százaléka vett részt a legutóbbi népszavazáson, 98 százalékuk pedig elutasította a bevándorlást.