Győrzámolyi férfi vezetett jogsi nélkül, hamis rendszámmal, s mindezt egy kis kábszer fogyasztással tetézte

A rendőrök Győrben egy 33 éves sofőrt ellenőriztek, aki vezetői engedély nélkül, egy hamis rendszámmal felszerelt és érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárművet vezetett - közölte a rendőrség hétfőn.A győri járőrök a Galántai úton ellenőrizték egy személygépjármű sofőrjét április 2-án a hajnali órákban. Az igazoltatáskor a rendőrök megállapították, hogy a járművet vezető 33 éves M. Á. A. győrzámolyi lakos érvényes járművezetői engedéllyel nem rendelkezik, valamint a járművezetéstől jogerős határozattal eltiltották. Az autó ellenőrzésekor kiderült, hogy a járműnek nincs érvényes műszaki vizsgája, valamint a rászerelt rendszám is hamis. A sofőr igazoltatásakor felmerült a gyanú arra is, hogy a férfi bódító hatású szert fogyasztott a gépjárművezetés előtt. A rendőrök a 33 éves győrzámolyi lakost a helyszínen elfogták, a rendőrkapitányságra előállították és vele szemben drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott.A Győri Rendőrkapitányságon M. Á. A-t egyedi azonosító jel meghamisítása bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. A gyanúsított elismerte a bűncselekmények elkövetését. A férfival szemben az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás indult.