Győrszentivánon fogták el a szökött győri rabot - videó, fotók

Számos bejelentés



A rendőrség sem a bejelentésről, sem a bejelentőről nem árult el részleteket, annyit mondtak el, hogy a szökés óta az elmúlt napokban számos bejelentés érkezett. Az egyik ezek szerint telibe talált.

Alig több mint egy hétig bujkált Z. Krisztián (teljes nevét mostantól nem írhatjuk le, ugyanis már nem körözik), a rendőrség szerdán délelőtt 10 óra 55 perckor Győrszentivánon, egy romos házban elkapta. Z. Krisztián nem más, mint az a rab, akit szeptember 12-én tanúskodni szállítottak Sopronkőhidáról Győrbe, de a győri börtönből való előállítása, majd kihallgatása után megszökött a bíróság épületének udvaráról. Szerdán a győri börtönbe szállították vissza.A rendőrség szűkszavú tájékoztatásából csak annyi részlet derül ki, hogy lakossági bejelentés alapján fogták el a férfit. Úgy tudjuk, Z. rokonságából többen is Győrszentivánon laknak, a családnévvel ezen a részen sűrűn lehet találkozni. Megtaláltuk azt a házat is, ahol eddig bujkált, egy bizonyos V. családnál. Nem állíthatjuk, hogy Győrszentiván legeldugottabb részét választotta, a központ egyik utcájában bújt meg.Az is igaz, hogy nem a frekventált részen. A Déryné utca egyik házának udvara mellett vezet egy vékony ösvény a hátsó traktus felé, ahol három lakrészt alakítottak ki. Az utolsó az, ahol Z. Krisztián megbújt. Az udvaron rengeteg a lom és a szemét, nem takaros és barátságos ez a hely.A helyszínen hagyott kék gumikesztyű és a leszerelt ajtókilincs helye erősíti meg, hogy itt volt a rendőrségi akció. S természetesen a szemtanúk is ezt állítják: látták a rendőrségi autót, amely Z. Krisztiánért jött, de szervezett, gyors akció volt, mondják, különösebb feltűnés nélkül.A ház nem volt lakatlan, ahogy írtuk, a V. család él ott: az idősebb házaspár a felnőtt gyerekeikkel. Jelenleg két lány és egy fiú osztozik szüleivel a nem túl nagy lakrészen, a másik fiútestvér állítólag a börtönbüntetését tölti. Hogy ez magyarázat-e arra, hogy miért vállalták be Z. bújtatását, egyelőre nem tudjuk. Azt igen, hogy az elfogott rab kihallgatására csütörtökön kerül sor. Ezt ügyvédje erősítette meg nekünk, aki további részletekkel nem szolgálhatott.Az egyik szomszéd állítja, semmi különöset nem látott; az, hogy a család felnőtt gyerekei jöttek-mentek az elmúlt napokban, teljesen szokványosnak volt mondható. Ő maga Z. Krisztiánt nem látta. Valaki azonban mégis, de a tanúvédelem miatt felesleges nyomozni, ki tehetett bejelentést. Az viszont biztos, hogy akár három évvel is megfejelheti az eddigi büntetését Z. Krisztián: ennyit lehet ugyanis a szökésért legfeljebb kiszabni. A férfi jelenleg fegyveres rablásért ül, a tizenkét év kiszabott büntetésből eddig körülbelül négyet ült le. Sok év után szabadulhat tehát.Az elmúlt huszonöt évben mintegy féltucatnyi fogolyszökési kísérletről tudunk Győr-Moson-Sopron megyében, egyik sem sikerült, mert mindegyiknél elfogták a szökevényeket. Z. Krisztián feliratkozott erre a listára.Lakossági bejelentés alapján a Győri Rendőrkapitányság járőrei - szeptember 20-án 10 óra 55 perckor - Győrszentivánon elfogták Z. Krisztiánt. A Győri Rendőrkapitányság fogolyszökés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a férfi ellen, aki 2017. szeptember 12-én délelőtt szökött meg a Győri Járásbíróságra történő előállítása közben.A rendőrök az elítéltet - elfogását követően - a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.

Korábban írtuk: