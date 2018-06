Győrszemerénél megállt a szerelvény, lerobbant a pótvonat is - Kétszáz utastól kért elnézést a vasúttársaság

„Az ügyfélszolgálatunk a nap 24 órájában áll utasaink rendelkezésére utazásaikkal kapcsolatos észrevételeik fogadására. Az ügyfélszolgálat száma: +36 (1) 3-49-49-49-es (Telekom-hálózatból +36-30/499-4999, Telenorról +36-20/499-4999, Vodafone-ról +36-70/499-4999) telefonszám, valamint írhatnak az eszrevetel@ mav-start.hu e-mail-címre is" – írják.

Előzmények

Az értük küldött személyvonat azonban nem ért oda, mert Győr-Ménfőcsanaknál meghibásodott. Az újabb mentesítő járat pedig 15 percet késett. Idehaza a mozdonyok átlagéletkora 40 év, a többségüket a hatvanas és a hetvenes években gyártották: jövőre hazai gyártású IC+-ok és új, emeletes motorvonatok is forgalomba állhatnak.Műszaki hiba miatt megállt a Győr és Pápa között közlekedő személyvonat Győrszemerénél múlt héten.A vonat utasait leszállították, majd azt ígérték, hamarosan „mentesítő járat" érkezik értük. Azonban hamarosan kiderült, az is lerobbant Győr-Ménfőcsanaknál.„Végül egy harmadik szerelvénnyel értünk haza: vicces, de az is az ígérthez képest 15 percet késett, mire kiért a peronon jó ideje ülő utasokhoz, akik főként fiatalok voltak" – mondta olvasónk.A magyarországi mozdonyok átlagéletkora 40 év, a többségüket a hatvanas és a hetvenes években gyártották. A belföldi használatra szánt IC+-ok gyártása hamarosan elindulhat, a sorozatgyártás 2020-ig tart majd, a járművek egy része 2019-től állhat forgalomba. Emellett a Stadlerrel kötött szerződés értelmében 40 darab emeletes KISS motorvonat is forgalomba áll, egy részük (tizenegy ilyen) már 2019 végétől.„Komáromnál gyakorlatilag a fejem felett tört szét az áramszedő. Másfél óra múlva jött a következő vonat, amire a katasztrófavédelem segítségével átszálltunk. Feleolyan hosszú, mint amivel mi lerobbantunk, s már eleve zsúfolt volt" – reagált a győrszemerei vonatozók kálváriájára egy másik utas.A vasúthálózatra is van mit költeni: körülbelül 40 százalékán van állandó jellegű sebességkorlátozás, fővonalakon előfordulhatnak akár óránként 40 kilométeres, mellékvonalakon pedig 10 kilométeres sebességkorlátozások is. A jövőben az eddigieknél jóval több vonal fog megújulni: 1500 milliárd forintos vasúti infrastruktúra-fejlesztés jön Magyarországon az elkövetkező 4 évben, 900 kilométer modernizálására kerül sor, így a hazai villamosított vasúti hálózat 2022-re eléri a 3300 kilométert.