Győrkőcfesztivál: hétvégén újra játszótérré változik a győri belváros - programok, infók, útlezárások

A Radó-szigeten a Vénusz-szobornál egyebek mellett az őshonos magyar állatfajtákkal lehet találkozni, emellett magyar népmesei elemeken alapuló ügyességi játékokat lehet kipróbálni, lesz például ágyúval célzás, karikadobás és kulcsvadászat. Mindezek mellett lesz hétpróba játék, a Reflex Környezetvédő Egyesület, az Éghajlatvédelmi Szövetség és az Ökológiai Stúdió közreműködésével pedig feleslegessé vált holmikból készítenek új tárgyakat.

Több mint tíz helyszínen csaknem ezer program várja a gyermekeket a 11. Győrkőcfesztiválon július 6. és 8. között Győr belvárosában. Az Áramlás a szlogenje az idei fesztiválnak, kapcsolódva ahhoz, hogy a város pályázott a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. A programok és a dekorációk is e témakör köré épülnek.A megnyitó péntek este hat órakor lesz a Dunakapu téren, ahol Szalóki Ági ad gyermekkoncertet, de fellép még egy perui táncos, Juan Carlos Solier, a Makám zenekar, a Csurgó zenekar és a Vaskakas Bábszínház. A kulcsátadó ceremónia, amikor Borkai Zsolt polgármester átadja a város kulcsát arra a hétvégére a gyermekeknek, este tíz órakor lesz.Szombaton és vasárnap a Széchenyi téren lesz csónakázótó, kakas csúszda, de kisautókat is lehet majd vezetni. A Király utcában három méter magas és trükkös kerékpárokat lehet majd kipróbálni, a középkori piacon pedig betekintést nyerhetnek a legkisebbek egy kovácsműhely, vagy egy papírmerítő életébe.A Kazinczy utcában a Face Team akrobatikus kosárlabda-csapat tart bemutatót a hétvégén, emellett kézművesek, mézpörgetők, foltvarrók, szövők és fonók árulják portékáikat. A Bécsikapu téren a hangszerekkel, a Városszeretők Győr nevű társasjátékkal pedig a város történelmével és nevezetességeivel ismerkedhetnek meg a legkisebbek.A Zechmeister utcában kipróbálhatják a gyermekek, hogy milyen helikopteren repülni, vagy tűzoltónak lenni. Utóbbi esetben egy tűzoltóautót és annak felszerelését ismerhetik meg a gyermekek, úgy, hogy közben játékos feladatokon keresztül tűzvédelmi ismereteket is kapnak.A Várágyúknál a könyvek kapják a főszerepet, ott lesz a kortárs magyar gyerekirodalom költői, meseírói közül Boldizsár Ildikó, Finy Petra, Lipták Ildikó, Nyulász Péter és Varró Dániel, valamint Rofusz Kinga és Szalma Edit illusztrátorok.A Vársétányon az a gyermek, aki kiállja a folyóparti ötpróbát - kacsavadászat, horgászat, kavicsfestés, cseppterelés és vízipisztolyos célbalövés - aranyos vízcseppet viselhet a nyakában, a Rába kettős hídon pedig a stratégia és a logika kapja a főszerepet a játékokban.A Radó-szigeten ad koncertet szombaton a MintaPinty Zenekar, vasárnap pedig Palya Bea. A zenepavilonnál családi filmszínház, élményműhely, felhővadászat és egy olyan kalandjáték lesz, ahol mások mellett Hamupipőkével, Lúdas Matyival és a háromfejű sárkánnyal lehet megismerkedni. Lesz még minicirkusz, bűvészmutatványokat tanít a legkisebbeknek Ungár Anikó, a Rippel Akadémia artistái segítségével pedig ki lehet próbálni, hogy milyen artistának lenni.a Vaskakas Bábszínház szervezésében megrendezendő „11. Győrkőcfesztivál" miatt teljes szélességében lezárásra kerül a Zechmeister utcának a Virágpiactól a Bécsi kapu térig terjedő szakasza és a Rába kettős híd. A lezárás teljes időtartama alatt azjelzésű helyi autóbuszjáratok az alábbi terelőútvonalakon közlekednek.A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. a Győrkőcfesztiválra utazó gyermekeknek (6-14 éves korig) a visszaútban díjfizetés nélküli hazautazást biztosít Győr állomásról.Hogy tudja igénybe venni a kedvezményt?Gyermeke rendelkezzen Győr állomásra szóló menetjeggyel, kérjen a rendezvényen (fénykép ellenében) karszalagot Győrbe történő érkezéskor vagy visszautazás előtt bélyegeztesse le gyermeke menetjegyét (július 7-én és 8-án) a győri vasútállomáson, az ügyfélszolgálati iroda előtt!A bemutatott karszalag és a lebélyegzett odaúti menetjegy birtokában visszaútban gyermeke díjfizetés nélkül utazhat. A szülők (kísérők) a nekik járó kedvezménnyel utazhatnak.