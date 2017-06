Győrkőcfesztivál: ezer ingyenes program, 10 helyszínen

Mintegy ezer ingyenes program várja a gyermekeket tíz helyszínen június 30. és július 2. között a Győrkőcfesztiválon Győrben - közölte a szervező Vaskakas Bábszínház igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón a megyeszékhelyen.



Kocsis Rozi elmondta, hogy a 10. alkalommal tartandó rendezvényen a helyszínek elnevezéseiben a július végi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) is megjelenik.



A megnyitó péntek este lesz a Dunakapu téren, ahol Borkai Zsolt polgármester a hétvégére átadja a város kulcsát a gyermekeknek és visszahozza Győrbe a jelenleg országjáráson lévő EYOF-lángot. Aznap mások mellett Szalóki Ági és a 100 Folk Celsius ad koncertet. A nap tűzijátékkal zárul.



Szombaton és vasárnap a Széchenyi tér ismét pancsoldává alakul, a Király utcában ugrálóvárak és rodeó foci várja a gyermekeket, a Kazinczy utca pedig a kézműves termékeknek és foglakozásoknak ad majd helyet.



A fesztivál központi helyszínén, a Bécsikapu téren a hangszerekkel lehet majd megismerkedni, lesznek családi társasjátékok, meseposta és helikopterszimulátor. A Várágyúknál versolimpiát tartanak, ahol a kortárs magyar gyerekirodalom költői, meseírói - mások mellett Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel, Finy Petra és Szabó Bori - várják a legkisebbeket.



A Vársétány olimpiai sétánnyá alakul, ahol többek között kézilabdázni, kosárlabdázni, kapura rúgni, célba dobni és teniszezni lehet majd. A Rába kettős-hídon a hajóhintát, a ládavasutat és egyedi készítésű stratégiai társas játékokat lehet majd kipróbálni.



A Radó-szigeten a Vénusz-szobornál rendezik be a győrkőcfalut, ahol egyebek mellett a három év alatti gyermekek hintázhatnak, homokozhatnak és csúszdázhatnak, a nagyobbak pedig a háztáji állatokkal és a korongozással ismerkedhetnek meg.



A Radó-sziget mások oldalán szombaton a Versi Varsa nevű formáció ad koncertet, a népzenei feldolgozások mellett felcsendülnek a kortárs magyar gyerekirodalom legfrissebb versmegzenésítései is. Vasárnap a Makám együttes lép fel.



A Zenepavilonnál, a Mesevárosban reneszánsz játékokat és olyan, ma már elfeledett játékokat lehet kipróbálni, amelyekkel száz évvel ezelőtt játszottak. Lesz kézműves alkotóház és bábszínház is. A Győrkőccirkuszban bohócok, Ungár Anikó és a Rippel Artista Akadémia növendékei szórakoztatják a gyermekeket.



A Mihálkovics sétányon egyebek mellett a mászfalat és a mesés akadálypályát lehet kipróbálni.



Borkai Zsolt polgármester arról beszélt, hogy Magyarország legnagyobb gyermek fesztiváljára büszke a város. Olyan turisztikai attrakciónak számít, amelyre az ország minden területéről érkeznek. Fontos üzenete, egyben értékközvetítő szerepe, hogy a családra és annak fontosságára hívja fel a figyelmet.



Hozzáfűzte, hogy a megnyitó napjára Győrbe visszaérkező EYOF-láng júliusban a városban indul útjára, népszerűsítve az ország első olimpiai eseményét.



A Győrkőcfesztiválnak az elmúlt tíz évben 342 ezer regisztrált gyermeklátogatója volt, évente pedig mintegy 20-30 ezren keresik fel az eseményt