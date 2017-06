Győriek az elszigetelt Katarban

A győri Kis család évek óta az Arab-öböl nyugati felén fekvő államban él.

Elszigetelik Katart címmel lapunk is írt arról, hogy múlt hétfő reggel óta több ország megszakította diplomáciai kapcsolatait Katarral. Arra hivatkoztak, hogy Doha terroristákat támogat és beleavatkozik belügyeikbe. Több állam meg is szakította a tengeri és a légi közlekedést is Katarral és kiutasították az Arab-öböl nyugati felén fekvő állam diplomatáit, állampolgárait. Katar igazságtalannak és megalapozatlannak nevezte az arab országok döntését.A hírek arról is szóltak, hogy a történtek hallatán Katarban az emberek felvásárolták az élelmiszereket. Megkérdeztük erről az évek óta Dohában élő győri, háromgyermekes Kis családot, és arról is, van-e más hatása a diplomáciai kapcsolatok megszakításának a mindennapokra. Kis-Géber Adrienn elmondta, hogy tényleg sokan elkezdtek ételt felhalmozni.

Maradnak a külföldiek

A katari külföldiek Facebook-csoportjában szavazás kezdődött arról, tervezik-e, hogy a történtek miatt hazaköltöznek. Már több mint százan válaszoltak és mindannyian maradni akarnak, második otthonuknak nevezik ezt az országot.

Szerinte a történtek hasonlítanak arra, amikor 2014-ben visszahívta pár ország a diplomatáit Katarból, de ennyire nem volt zűrös a helyzet, akkor a kuvaiti király segített lenyugtatni a kedélyeket. Az édesanya úgy tudja, most is azért nem nyilatkozott, beszélt azonnal a helyi emír az ügyben a néphez, mert megkérte a kuvaiti király, várjon egy kicsit vele, mert szeretne egyeztetni a felekkel. „A tárgyalás hívei szerint nem is lehet más úton ezt elrendezni" – állítja Adrienn.Arról is beszélt, hogy akik rögtön elrohantak a legközelebbi szupermarketbe, azok leginkább palackozott vizet, tejet, rizst, friss csirkehúst vettek. Estére pedig meg is jelentek a helyi újságok internetes oldalain, a közösségi oldalakon a boltok leürült polcait mutató fotók. Tegnap viszont már ugyanezeken a fórumokon az újra feltöltött polcokról készült képeket osztották meg. Sok török termék, például tej is megjelent az üzletekben Adrienn tapasztalatai szerint, és úgy tudja, Irán is indított élelmiszer-szállítmányt. „Katar importőr ország, leginkább az élelmiszerek és egyéb használati tárgyak terén. Az áruk nagy része szárazföldön érkezett, így csak Szaúd-Arábián át jöhetett" – magyarázta el. Ám azt is megjegyezte, hogy kedden már megjelent a boltok megrohamozására válaszul egy hivatalos közlemény, miszerint semmi ok a pánikra, mert keresik az alternatív utakat, a megoldást, és az itt élők semmit nem fognak észrevenni a kialakult helyzetből.Egyelőre a magyar feleség szerint tényleg ugyanúgy folytatódik a ramadán, ugyanúgy dolgozik mindenki, mint eddig, az iskolákban folytatódik a vizsgaidőszak. Legkisebb gyermeke is szokás szerint ment az óvodába, délután a játszócsoportba. Bárkivel beszélt, mindenki úgy vélekedett, reméli, lesz megoldás és rövid időn belül rendezik az államok közti nézeteltéréseket. „Ahogy itt mondják: Inshallah, azaz ha Isten is úgy akarja!" – tette hozzá Adrienn. Az utazási szokásokat viszont tapasztalatai alapján megváltoztatja a légterek elzárása Katar elől. Sokan repültek Dubajon keresztül, de ezt most nem tehetik meg. Katarnak nagyon kicsi a saját légtere, Bahrein légifolyosóját is használnia kellett. „S nekünk itt az is fontos, mennyibe kerül majd az új forrásból beszerzett étel. Egyelőre nem drágább, de még nagyon az elején vagyunk az új helyzetnek és már amúgy sem olcsó a megélhetés" – jegyezte meg.