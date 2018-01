Győri világújdonság segíthet az Alzheimer-betegeken

Az Alzheimer-kór a gondolkodás és a megismerési funkciók beszűkülésével, magatartás-változással, demenciával, majd gyors leépüléssel járó kórkép. Korunk egyik leggyakoribb és legköltségesebb betegsége. Jelenleg majdnem háromszázezer magyart és hozzátartozóikat, míg a világban több mint kétszázmillió embert érinthet. Az ebben a betegségben és a demenciában szenvedőknek sokat segíthet két győri szakember által kifejlesztett alkalmazás. Az applikációt Győrben, a Belga sörözőben tartott Alzheimer-kávézó soros találkozóján mutatták be.

Dr. Menyhárt Miklós, dr. Feller Gábor és Benyőcs László, az applikáció egyik fejlesztője a győri Alzheimer-kávézó múlt heti találkozóján.

Az applikáció egyik fejlesztője a győri Benyőcs László, aki Feller Gábor győri pszichiáter, osztályvezető főorvos meghívására érkezett a találkozóra. „Sajnos több generáción is volt alkalmunk megfigyelni ennek a betegségnek a lefolyását, tudjuk, milyen szörnyű helyzetbe kerülnek azok, akik elszenvedik, de azok is, akik nem tudnak segíteni szeretteiknek – mondta el Benyőcs László. – Ez a betegség kezdetben csak életvezetési bizonytalanságot okoz, később emlékezetkiesést, majd a végső szakaszban saját személyes emlékeink teljes elvesztését eredményezi."A végeredmény pánikhelyzetekkel teli elszigeteltség, amely során a beteg nemegyszer a saját otthonát sem ismeri fel ébredés után.

Kovács Ferencné édesanyja és bátyja révén is hosszú éveken át érintett volt.

Az Alzheimer Master nevű (alzheimermaster.com), a betegek mindennapi életét megkönnyítő mobilapplikáció fejlesztését egy évvel ezelőtt kezdték el. Az alkalmazás teljes verziója olyan funkciókat tartalmaz, amelyek emlékeztetik az idős embert arra, hogy vegye be a gyógyszert, hozzátartozója a beteg múltjából származó fotókból készíthet és időzíthet számára diabemutatókat vagy videobejátszásokat. De a gondozó értesítést kap akkor is, ha az idős személy elhagyja otthonát. Az éjszaka felriadó betegnek az élettani változások regisztrációja után a program automatikusan felkapcsolja a villanyt és rövid hangüzenettel informálja arról, hogy éppen hol tartózkodik.Ha valaki az alapverzión túl a teljes működési módot is alkalmazni akarja, akkor egy okos-órára és egy, az ajtóra szerelhető mozgásérzékelőre is szükség van, hiszen csak ezeknek a „szenzoroknak" a működése teszi lehetővé az applikáció nyújtotta összes lehetőség (ébredésérzékelés, lakáselhagyás) kihasználását.

40 éves kor felett jelentkezik



A kórkép klinikai és patológiai jellemzőit elsőként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek leggyakoribb (50–70 százalék) oka. Az Alzheimer-kór a központi idegrendszer jellegzetes klinikai és patológiai elváltozásaival, idegsejtpusztulással járó betegsége. Általában 40 éves kor felett jelentkezik, pszichés és viselkedési tünetekkel járó, fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatlás.

Kovács Ferencné a győri Alzheimer-kávézó állandó résztvevője. „Édesanyám és bátyám is ebben a betegségben szenvedett – árulta el lapunknak. – Tudom, hogy milyen sok vesződséggel jár az ápolás, napi huszonnégy órát igényel. Az applikáció sokat segíthet."A fejlesztések során a későbbiekben a szolgáltatás felhőalapú lesz, így a frissítések révén idővel sokkal közvetlenebb kapcsolat jön létre a beteg és az őt gondozó családtag között, de készül az ellátási osztályokra és a szociális otthonokra fejlesztett verzió is.