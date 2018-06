Győri vasember lábak nélkül - Tomi Rocky 14 km úszik a Mosoni-Dunában - videó

Tudósítunk szombaton



A "sérülten is sportosan" mottójú paraúszás szombaton 9 órakor kezdődik Kunszigeten és a győri Aranyparton ér véget. Az úszásról tudósítunk. Tomi Rocky blogját ide kattintva olvashatják.

Emlékeznek még arra, amikor Patkás Tomi kereken egy évea folyók városát? Tomi Rocky akkor bő 20 perc alatt úszta át Győrt. A Petőfi-híd közelében ugrott a Rábába, majd kicsivel a Kossuth-híd előtt szállt ki a vízből. Akkor kereken 1 km-t úszott 100 fős közönség előtt. Az eseményre rengeteg mozgáskorlátozott sorstárs jött szurkolni."Nem szeretek dolgokat ismételni, mindig igyekszem új kihívásokban próbára tenni magam. Folyóban eddig egyszer úsztam, a Rába Vas megyei szakaszán két éve. Akkor 4,2 km-t 1 óra 36 perc alatt teljesítettem. Ha ezt az időt tudnám medencében, akkor paralimpiára is jó lennék. A Rábában segített a víz sodrása, a víz kiszámíthatatlan örvénylése és uszadékfák azonban hátráltattak. Most hasonló körülményekre számítok" - kezdte a mozgáskorlátozott úszó.Tomi hozzátette: reméli, hogy áradás nem hiúsítja meg a figyelemfelhívó akcióját. "Az uszodában egy óra alatt 1500 métert úszom. Nyílt vízen eddig 6 km volt a csúcsom a Velencei-tóban. A víz körülbelül 4 km/óra sebességű sodrása révén várhatóan 3 óra alatt teszem majd meg a 14 km-t. A tavalyi évhez képest különbség, hogy Nagy Krisztián, egy ép úszó is velem tart. Azt szeretnénk megmutatni, hogy az egészséges és a mozgáskorlátozott sportolók együtt is sportolhatnak. Ezt sokszor csak akarat kérdése" - zárta szavait Tomi.