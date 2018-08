Győri Vásárcsarnok - Már áll a sátor, ami ideiglenesen az otthona lesz árusnak, vevőnek - fotók

Fotó: Mészáros Mátyás

Fotó: Mészáros Mátyás

Több mint hárommilliárd forint



A vásárcsarnok átalakítására és a parkolólemez megépítésére a Győr-Szol zrt. által kiírt közbeszerzést a budapesti Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a győri FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. alkotta konzorcium nyerte el csaknem nettó (azaz áfa nélkül) 3,1 milliárd forintos ajánlattal.

– Örülök az átalakításnak, a majdani korszerűbb környezetnek, a több parkolóhelynek, hiszen nézzünk mindig előre, de tény, hogy amíg készül, kellemetlenségekkel kell számolni – Széles Zoltán, a győri vásárcsarnokban húsüzletet működtető vállalkozó így összegezte véleményét az őt is érintő változásról. A létesítmény jövő szombatig fogadja jelenlegi helyén a vásárlókat, szeptember 4-én, kedden már a könyvtár mögötti szabad területen felhúzott sátorban nyit ki ideiglenesen.Az ideiglenes helyre azért van szükség, mert a következő egy évben korszerűsítik az 1980- ban átadott Herman Ottó utcai, mára elavult, de így is sok ezer embert kiszolgáló épületet, valamint mellette parkolólemezt építenek, s a kivitelezési munkálatokat csak teljes bezárás mellett lehet elvégezni.A győri vásárcsarnok szeptember 1-jén, szombaton még nyitva lesz és teljes felhozatalával várja a vásárlókat. Az ideiglenes vásárcsarnok szeptember 4-én, kedden nyit.A fehér sátor már áll, amelyet szerdán bejáráson mutattak meg a bérlőknek, őstermelőknek. Széles Zoltán szerint a mostani csarnoknál kulturáltabb az átmeneti otthon, kényelmetlenséget leginkább a kisebb hely jelent majd. „A mi üzletünk jelenleg negyvenöt négyzetméteren működik, ott pedig csak tizenhármon fog. Emiatt például új pultot, hűtőpanelt kellett vennem, de nem panaszkodom – érzékeltette a különbséget.– A méretcsökkenés nagyobb gondot azoknak a húsosoknak jelent, akik most itteni üzletükben csontozzák ki például a félsertést és másutt nincs olyan helyük, ahol ezt meg tudnák tenni. Nekik feltehetőleg majd darabolva kell venni a húst, ami nyilván drágább."Széles Zoltán abban reménykedik, hogy nem csökken drasztikusan, 30 százaléknál nagyobb mértékben a forgalom az átalakítással járó kellemetlenségek és az átmeneti időszakban kevesebb parkolóhely miatt. A vásárcsarnokban jártunkban tegnap kérdésünkre a legtöbben éppen azon lamentáltak, hogy vajon a vevők hányadrésze pártol majd el a következő egy évben. A 11 éve zöldség- és gyümölcsárusítással foglalkozó Szakács Zsoltné sokakkal együtt abban bízik, hogy kevesen. Ő egyébként nem megy be a sátorba, mert van két kis faháza, s engedélyt kapott, hogy a téren árusítson – ahol egyébként a ruhát és más hasonló cikkeket kínáló piacosok is maradnak a tér felújításáig.Nagy Csabától, a vásárcsarnokot működtető Győr-Szol zrt. sajtóreferensétől megtudtuk, hogy eddig minden az ütemtervnek megfelelően halad. A már ponyvával védett piactérre kihelyezték az árusítókonténereket, a sátorban villanyszerelési munkálatokat végeznek a szakemberek, illetve folyamatban van az ideiglenes vásárcsarnokhoz vezető közlekedőutak építése. Hozzátette: a szerdai bejáráson az érintettek összességében pozitívan nyilatkoztak. „Ilyenkor természetes módon egyedi igények is felmerültek például az árukirakodással, a behajtással kapcsolatban, ezeket az üzemeltető és a kivitelező a napokban egyezteti" – jegyezte meg. Az értékesítőkonténerek egyébként 6 és 13 négyzetméteresek, a méret a kereskedés profiljától függő. Az őstermelők egy asztal nagyságú területet kapnak majd.