Győri ügyészség: több mint 10 évig rendszeresen verte feleségét a volt rendvédelmi dolgozó

Öt, a hozzátartozója sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetésével vádol a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy volt rendvédelmi dolgozót. A hatvannégy éves férfi a vádirati tényállás szerint győri munkahelyéről 2005-ben ment nyugdíjba, és ettől az időponttól kezdve napi rendszerességgel alkoholizált, nyugdíját többnyire italozásra, játékgépezésre költötte - közölte a megyei ügyészség csütörtökön.



A közlemény szerint a vádlott a feleségét ekkortól kezdve napi rendszerességgel bántalmazta - nem ritkán az 1996-ban született fiuk jelenlétében. A nő a férje engedélye nélkül nem telefonálhatott, nem mehetett sehová. Őt a férje rendszeresen becsmérlő szavakkal illette, ha felemelte a szavát a megaláztatások miatt, akkor a férje megtépte a haját, kicsavarta a kezeit, cipőkanállal és ököllel testszerte ütlegelte, rugdosta és megöléssel fenyegette. A nő rettegett a férjétől, hiszen egy korábban megtett feljelentése után is úgy megverte, hogy hetekig fájdalmai voltak. Amíg a férje ittas állapotban dühöngött, addig gyakran haza sem ment, ehelyett az utcán sétált, és rendelőkben aludt. Akkor mert hazamenni, mikor a fiuk jelezte, hogy a férfi elaludt.



A férfi a fiát is többször bántalmazta. Lelkileg is, hiszen megalázó szavakkal illette, és arra biztatta, hogy ne tanuljon, úgysem képes rá, valamint testileg is: volt, hogy egy bottal addig ütötte, míg a fiú zsebében lévő telefon is összetört, egy másik alkalommal ököllel úgy arcon ütötte, hogy az ütéstől megsérült a fiú szeme. Másnap pedig a kórházi ellátásra várakozó fiát azzal hívta fel, hogy ha el meri árulni az igazságot a kórházban, akkor a bántalmazást ráfogja majd a feleségére.



A vádlott még a - 2016-ban kimondott - válásuk után is többször megfenyegette a volt feleségét azzal, hogy „nem sokáig fogja élvezni az életet".



A vádlottat az ügyészség kiskorú veszélyeztetésével, minősített kapcsolati erőszakkal, minősített testi sértéssel, kényszerítéssel és minősített zaklatással vádolja. Vele szemben – a halmazati szabályokra tekintettel – hét és fél év szabadságvesztés is kiszabható.



Fotónk illusztráció.