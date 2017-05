Győri szerelő tanácsai: mutatjuk, hogyan tekerhet biztonságban a munkába

ide kattintva olvashatják. A Tekerjen a munkába! közösségi kampányunk első cikkétolvashatják.

Szomorú tény, hogy rendőrségi statisztika szerint a kerékpáros balesetek 6 százaléka halállal végződik Győrben. A kisalföldi megyeszékhelyen számos banálisan induló közlekedési szituáció torkollott tragédiába. Ezek közül több súlyos baleset a rendkívül rossz állapotú kerékpárok számlájára írhatók. Bucsi Péterrel, a győri Peppe kerékpárüzlet és szerviz ügyvezetőjével lépésről lépésre átnéztük, mire kell figyelni a bringákon."Akik rendszeresen bringáznak, évente legalább egyszer nézzék vagy nézessék át a kerékpárjukat. Ne akkor érje őket kellemetlen meglepetés, amikor baj van. A karbantartással a jármű élettartamát is meghosszabbítjuk" - kezdte Bucsi Péter. A győri bringaszervizbe szinte mindenki tavasszal hozza vizsgálatra a kerékpárját, ezekben a hetekben óriási a dömping. Pedig ha valaki tél végén, március elején indulna a szervizbe, sokkal rövidebb lenne az átfutási idő. Egy hét helyett két nap alatt visszakapnák a bringát a tulajdonosok."A fék és a kormány kiemelt szerepet játszik, hogy biztonságosan célba érjünk. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egyetlen működő fékkel senki ne induljon útnak. Komoly bajt okozhatnak, ha a fékbowdenek kiszőrösödnek, a szakadás határán állnak és mindössze pár szál tartja a féket. A fékbetétek állapotát egyszerű mozdulattal ellenőrizhetjük. Miután kiakasztottuk a betéteket, szabad szemmel látjuk, hogy van-e még súrlódást biztosító felület rajtuk vagy már annyira kopott a betét, hogy szinte vassal fékezünk. Utóbbi esetben az abroncsok rövid idő alatt tönkremennek. Ezeket a hibaforrásokat pár perc alatt, kevés anyagi ráfordítással, könnyen orvosoljuk. A modernebb hidraulikus fékek egyik pillanatról a másikra tönkre mehetnek. Igaz, ha csak szivárog az olaj a fékben, levegőssé válik a rendszer, van tehát előjele a hibának" - hallottuk Bucsi Pétertől.A kormány biztos rögzítése szintén kulcsfontosságú, mint ahogy a megfelelő guminyomás is. Normál útviszonyok között 3-4 bar guminyomást célszerű beállítani. Súlyfelesleggel küzdő bringások plusz 0,5-1 barral emelhetik a nyomást a gumiban. Ha nyúlik a lánc, akkor könnyen el is szakadhat. Balszerencsés esetben csúnya bokasérülést okozhat a tönkrement lánc. Figyelni kell a váltók rendszeres tisztítására is: rossz váltó könnyedén ledobhatja a láncot, amelynek esés lehet a vége. Jó minőségű, a fejen pontosan illeszkedő sisak nélkül senki ne pattanjon nyeregbe. Akkor sem, ha 350 métert készül megtenni a szomszédos boltig. A sisak anyaga öt év alatt elhasználódik az UV-sugárzástól. Ha esés után repedéseket láttunk a sisakon, szerezzünk be újat."Esti szürkületben megfelelő világítás nélkül komoly veszélyforrás kerékpárra ülni. A gyenge fényforrású lámpákkal úgy pislákolnak a bringások, mint a szentjánosbogarak. A Kresz szerint szabályosak ezek a lámpák, de a való életben kérdéses, hogy megmentenek-e bennünket az autósoktól, a kátyúktól. A kerékpárosok nappal is bátran használják a lámpáikat. Azt tapasztalom, hogy így sokkal hamarabb meglátnak bennünket, jobban fel tudnak készülni az előzésre a sofőrök" - magyarázta Bucsi Péter. Egy friss amerikai tanulmány alátámasztja a győri szakember szavait. Az Egyesült Államokban sokkal ritkábban szenvednek balesetet azok a bringások, akik éjjel-nappal használják lámpájukat és rikító színű ruhában tekernek.