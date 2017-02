Győri sportuszoda - A bejáratoknál fentről csöpög a víz, ezt most megszüntetik

Felállványozták, így látni, hogy dolgoznak a bejáraton. Fotó: H. Baranyai Edina

Alig két éve készült el, ért véget a próbaüzem a győri sportuszodában. A létesítmény 3,2 milliárd forintból épült, kezdetben két medencével, az ötvenméteres naggyal és a 16 méteres tanmedencével. Elkészült, s végül hosszas engedélyeztetés (fellebbezés) után a 33 méteres kültéri medencébe is víz került.Az uszodát – nem mellékesen a barátságos jegyárai miatt – a sportolókon kívül a győriek is felfedezték maguknak; aki jár úszni, az tudja, hogy a pályák napközben is megtelnek úszókkal, minden generációból. A létesítmény tehát működik, ahogy kell.Aki jár úszni, az azt is érzékelhette idén télen, hogy a bejárat előtt nedves, csúszós volt a térkő; ha fagyott, rendre sózni is kellett azt a részt. Ha olvadt, az érkezőkre csöpögött fentről a víz.

Ezt a hibát orvosolja most a kivitelező cég, mégpedig garanciában – válaszolta a cikk elején feltett olvasói kérdésre Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatója.Jelenleg a vészkijárat előtti részen dolgoznak a szakemberek (tegnap készült felvételünkön ez látszik is), így a főbejárat már használható az úszóközönség számára.A szomszédos részen pedig teljes gőzzel folyik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) központi sporthelyszínének az építése. A nyári világjátékok egyik helyszíne az uszoda lesz, amely egyébként rendszeresen otthont ad hazai és nemzetközi versenyeknek. Ezért sem maradhat hiba – se kint, se bent.