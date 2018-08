Győri robbanóanyag-kereső kutya és gazdája a legjobbak között - fotó

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság rendezte meg a II. Nemzetközi szolgálati kutyás versenyt augusztus 21-e és augusztus 24-e között Baktalórántházán . A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság állományából Tremmel Nándor r. főtörzszászlós versenybíróként, Rácz Károly Tamás r. őrnagy csapatkapitányként, Pinetz András c. r. törzszászlós, Süly Dalma c. r. főtörzszászlós, Balogh Sándor c. r. főtörzszászlós és Nagy Gergely c. r. zászlós pedig kutyavezetőként képviselték megyénket a megmérettetésen A versenyen Nagy Gergely c. r. zászlós a robbanó-anyagkereső kutyavezető kategóriában második helyezést ért el.