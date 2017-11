Győri óvodapedagógus nyerte a fődíjat az Ariston energiatudatossági pályázatán

Az Ariston Thermo Hungária Kft. 2017-ben másodszor hirdette meg azt az egész éves programot, amelyben óvodapedagógusokat hívott ingyenesképzésre országszerte. Az egy napos tréningen részt vett óvónők ezt követően foglalkozásokat tartottak az óvodájukban, majd a bevont apróságok rajzversenyen vehettek részt, ahol a víz helyes használatáról rajzoltak. Idén új elemmel bővült a program, a pedagógusok versenyének fődíját egy győri óvónő nyerte.



A győri képzésre idén tavasszal került sor, melyen Győr mellett Zsira, Tényő, valamint Gönyü óvodapedagógusai is részt vettek. Így az idei évtől a nem Győr-Moson-Sopron megyei óvodákban már európai ismeretekkel felvértezett óvónők tanítják energiatudatosságra az apróságokat.



A négy lépcsős országos programra az év elején lehetett jelentkezni és négy megyeszékhelyen várták a résztvevőket. A képzés mellé minden pedagógus ingyenes segédanyagokat kapott, amelyek segítségével fejlesztő foglalkozásokat tartottak az óvodákban minden korosztály számára. Aképzésen való részvételért és a képzések dokumentációjáért is kreditpont járt. Aki a rajzpályázatra is benevezett az intézményi fődíjként egy Ariston Velis EVO wifi elektromos vízmelegítőt nyerhetett és a legjobb kis művészek rajzait szociológus zsűri bírálta el. Az idei évben egy pedagógus kihívást is meghirdetett az Ariston, amelyre minden eddig végzett óvónő küldhetett be pályázatot.



Az óvodapedagógus kihívás nyertese egy győri óvónő, Szalainé Duber Ilona lett. A Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodájában dolgozó pedagógus 200 000 Ft. jutalmat vihetett haza.



Az intézményi versenyt a nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda Kereszt utcai óvodája nyerte. Ők az új, energiatakarékos Velis EVO wifi elektromos vízmelegítőt kapták ajándékba, amely egy telefonos applikációval irányítható és csak akkor fogyaszt, amikor szükséges.



A korosztályi nyertesek között a 3 éves kategóriában Dobos Szófia a debreceni Thaly Kálmán utcai óvodából, valamint Krúdy Kata 4 éves, Tóth Sarolta 5 éves, Kátai Kendra 6 éves és Antal Gergő 7 éves gyermekek nyertek a 16. kerületi Brumi óvodából.



A szervezők célja, hogy már egészen korán, az óvodákban elinduljon a szemléletformálás és egy energiatudatos generáció nőjön fel. Az óvodapedagógusok visszajelzése alapján a gyerekek nagyon fogékonyak és az egész családot tudatosságra ösztönzik. Így a szervezők reményei szerint egyre több magyar családban kap majd főszerepet az energiatudatosság, ami takarékossággal párosítva a legjobb jövőbe mutató irány a háztartások számára.